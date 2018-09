Über die Distanz von 15 Kilometern gewannen die Hindernisläufer aus Bremen unter 88 Teams mit einem Vorsprung von mehr als 14 Minuten. Tim Krüger sicherte sich Platz vier (Bild von 2017). (fr)

Tim Krüger (1:22:46 Stunden; Platz vier), Sebastian Baumann (1:24:21; Platz sechs), Ralf Simon-Würker (1:28:10; Platz acht), Gerrit ­Lubitz (1:29:22; Platz elf) und Steffen Süßenbach (1:44:07; Platz 29) gelangen dabei Top-Platzierungen unter den 790 Zieleinläufern, wodurch das gesamte ATSB-Team die Qualifikationsnorm für die nächsten Europameisterschaften erreichte.

Gelungen war am Möhnsee auch einmal mehr die Organisation, diesmal sogar in Rekordzeit, denn als die Bremer am Vorabend einmal kurz an der Strecke vorbei schauen wollten, war schon vor 20 Uhr alles aufgebaut. Am Wettkampftag bewährte sich dann auch die Entscheidung, für alle Renndistanzen jeweils nur eine Runde anzubieten. Die Strecke war so überaus attraktiv gestaltet, und an den Hindernissen kam es zu keinen großen Stauungen. Und wenn dann doch einmal ein Spitzenläufer auf das Feld des vorher gestarteten Rennens auflief, regelten die Athleten das fair und professionell im Geiste der Veranstaltung und ließen den Schnelleren passieren.

Nach dem Hattrick auf der mittleren Distanz hoffen die Bremer Sportler nun auf den „Grand Slam“, denn ein Rennen steht noch aus: am 11. November in Trendelburg. Nach den bewährten Läufen in Nordrhein-Westfalen und Bremen/Niedersachsen steht der Lauf in Hessen erstmalig auf der Liste der Lakerun-Deutschlandserie und sorgt für Spannung und Vorfreude in der Szene.

Zunächst aber haben die Athleten des ATS Buntentor ihren Heimwettkampf im Blick – für den 1. Crow Mountain Survival im Herzen Bremens am 23. September wechseln die Hindernisläufer einmal die Perspektive und schlüpfen in die Rolle der Organisatoren, freiwilligen Helfer und Streckenposten. Für diesen Lauf sind bis zum 18. September noch Restplätze zu vergeben, Nachmeldungen am Veranstaltungstag sind dann nur noch bis zum Erreichen des Teilnehmerlimits möglich. Informationen sind im Internet unter crow-mountain-survival.de/ abrufbar.