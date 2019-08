Auf einer ganz besonderen Hochzeitsreise: Vanessa und Tommy Priem. (FR)

Viele verbinden mit einer Hochzeitsreise wahrscheinlich ganz andere Dinge, Vanessa und Tommy Priem vom SC Weyhe jedoch können sich eine solche Reise nicht ohne den Triathlon-Sport vorstellen.

Beide haben daher ihre Flitterwochen in Kanada so gelegt, dass sie am Ironman 70.3 Canada in Whistler im Bundesstaat British Columbia teilnehmen können. Whistler befindet sich nördlich von Vancouver in einem der größten Skigebiete Nordamerikas. Der Ort liegt am Fuße der Berge Whistler und Blackcomb, sodass die hügelige Radstrecke diesen Ironman zu einem der anspruchsvollsten in Nordamerika macht.

Der Wettkampf über die Mitteldistanz begann mit dem Schwimmen im Alta See im Rainbow-Park. Insgesamt 1553 Athleten stürzten sich bei strahlendem Sonnenschein in das klare Wasser. Tommy Priem beendete die 1,9 Kilometer nach 33:56 Minuten und damit als 20. seiner Altersklasse M25. Vanessa benötigte für die gleiche Strecke 38:14 Minuten. Die 90 Kilometer auf dem Rad mit einigen Höhenmetern beendete Vanessa als Neunte ihrer Altersklasse W25 in drei Stunden.

Bei beiden machten sich offenbar die zahlreichen Kilometer, die sie beim Trainingslager des SC Weyhe im Mai auf Mallorca gesammelt hatten, bemerkbar. Tommy beendete den Radkurs als 13. seiner Altersklasse in schnellen 2:38 Stunden. Nach einem schnellen Wechsel mussten die beiden dann noch die 21,1 Kilometer lange Laufrunde, die auf einem Valley Trail an einigen Seen vorbeiführte, absolvieren.

Tommy gelang dies in 1:54,31 Stunden, sodass er schließlich nach 5:14:01 Stunden als 16. seiner Altersklasse ins Ziel kam. Eine knappe dreiviertel Stunde später, nämlich nach 6:00:54 Stunden, erreichte Vanessa als 22. ihrer Altersklasse das Ziel. „Den Zieleinlauf auf dem roten Ironman-Teppich vor der beeindruckenden Bergkulisse werden die beiden sicherlich so schnell nicht vergessen und damit ihre Flitterwochen zu etwas ganz Besonderem machen“, berichtet Imme Menges vom SC Weyhe.