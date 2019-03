Sabrina Timmes lief ungefährdet dem Sieg entgegen. (Christiane Golenia)

Der dritte Sieg im dritten Rennen – in aller Deutlichkeit wurden Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr) und Sabrina Timmes (TuS Varrel) beim Finale der 39. AOK Winterlaufserie ihrer Favoritenrolle gerecht. Im Rennen über offiziell 20,8 Kilometer sicherte sich das Duo in 1:09:21 beziehungsweise 1:29:52 Stunden den Gesamtsieg in der „Großen Serie“. Die „Kleine Serie“ entschieden Jakob Günther (Hannover 96) und Antje Günthner (LSF Oldenburg) für sich.

Das Finale der Laufserie war nicht nur für die knapp 900 Teilnehmer eine echte Herausforderung. Auch Tim Krüger (ATS Buntentor Bremen), der auch beim dritten Rennen auf dem Führungsfahrrad Sebastian Kohlwes begleitete, war gefordert. Denn bereits auf der zweiten von vier Runden musste er seinem ehemaligen Vereinskollegen zwischen überrundeten Läufern hindurch den Weg freimachen. Was trotz Trillerpfeife und Rufen nicht immer gelang. „Viele sind ‚abgestöpselt‘ unterwegs und hören mich deshalb gar nicht“, berichtete Krüger. Und zeigte Verständnis für die Starter, die sich statt aufs Wettkampfgeschehen auf sich und ihre Musik konzentrierten: „Es ist ja schließlich auch ein Volkslauf.“

Lauf mit hohem Stellenwert

Ja, nur ein Volkslauf, der allerdings einen hohen regionalen Stellenwert genießt. Und nein, für Kohlwes kam es auch diesmal wirklich nicht auf die allerletzte Sekunde an bei diesem Trainingslauf bei norddeutschem Schmuddelwetter. Eine Woche zuvor hatte der Stuhrer noch im sonnigen Monte Gordo/Portugal trainiert, in einem einwöchigen Trainingslager im Rahmen der Vorbereitung zur deutschen Marathon-Meisterschaft in Düsseldorf 265 Kilometer abgespult und nebenbei auch noch mit Sportfreunden seinen 30. Geburtstag gefeiert. Im Bürgerpark überließ Kohlwes dem Verdener Hailu Abiel (1:10:40 Stunden) nur in der ersten Runde das Hinterrad von Tim Krüger, dann rannte er wieder einmal sein eigenes Rennen. Hinter Einzelstarter Moritz Bätge (Bremen Nord, 1:15:41) sicherte sich Mario Lawendel, ebenfalls Hansa Stuhr, in 1:16:53 Stunden den angestrebten dritten Platz in der Serienwertung. Mit fast zwei Minuten Rückstand folgte Vereinskollegen Oliver Sebrantke, der damit als Gesamtvierter der Serie einen Treppchenplatz verpasste.

Für Sabrina Timmes gab es kein eigenes Führungsrad. Unterwegs war die Varrelerin nur für Insider als schnellste Frau auszumachen. Als 30. des Gesamteinlaufs feierte Timms ihren ersten Seriensieg im Bürgerpark. Seriensiege in ihren Altersklassen gelangen zudem Dirk Heitzwebel (Weyher Lauftreff, M50), Peter Sokoll (LC Hansa Stuhr, M60) und Dörthe Krumsieg (LC Hansa Stuhr, W40).

Über 10,6 Kilometer setzte sich Jakob Günther in 35:51 Minuten mit nur zwei Sekunden Vorsprung gegen Christoph Mahr durch, dem damit nur fünf Sekunden zum Seriensieg über dreimal 10,6 Kilometer fehlten. Überlegen fiel dagegen der Frauensieg von Antje Günthner (44:06) aus. In der Serienwertung wurden der Kirchweyher Benjamin Koc (M35), Astrid Herzer (W45) sowie Kerstin Klasen (TSV Schwarme, W50) Sieger ihrer Altersklassen. Schnellste Läuferin über 5,2 Kilometer war Ayleen Lang (Jahrgang 2007) in 21:54 Minuten. Die junge Weyherin konnte damit ihren Vater Daniel auf der ersten seiner vier Runden Seite an Seite begleiten.

