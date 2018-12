Hans-Jürgen Büse (Christian Kosak)

Hans-Jürgen Büse (HSG Schwanewede/Neuenkirchen) ist beim 34. Vorsilvesterlauf in Bremerhaven in einer Zeit von 1:05:52 Stunden nur um drei Zehntel Sekunden an seiner persönlichen Bestleistung über die zehn Kilometer vorbeigeschrammt. Dabei schlug sich der 65-Jährige mit einer Erkältung herum. „Deshalb habe ich mich gewundert, dass es dennoch so gut gelaufen ist“, teilte Büse mit.

Auf den zwei Runden war vier Mal eine Schnellstraße über eine Brücke zu überqueren. „Auf großen Teilen der Strecke war es ganz schön matschig“, stellte Hans-Jürgen Büse fest, der in seiner Altersklasse M65 den dritten Platz beim Triumph von Detlef Bleiker (LC 93 Delmenhorst/49:43) belegte. Sebastian Vogel (TSV Uthlede) entschied in 43:12 Minuten den Wettbewerb der männlichen Jugend U18 zu seinen Gunsten.

Die Gesamtwertung gewann Sören Otten (TSR Olympia Wilhelmshaven) in 36:49 Minuten. Der vereinslose Nordbremer Adolf Weigelt überquerte die Ziellinie nach 1:13:50 Stunden als Sieger der Senioren M75. Während es für Weigelt der 27. Lauf im Rahmen der Laufsammler-Serie Cuxhaven/Bremerhaven war, absolvierte Büse hier die 26. von insgesamt 35 Veranstaltungen des Jahres 2018.