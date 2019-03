Bekommt Moritz Bätge (vorne) mit den Nachmeldungen vor Ort noch starke Konkurrenz? Momentan zählt das Ass von der LG Bremen-Nord zu den Favoriten beim Zehn-Kilometer-Hauptrennen des Vegesacker Citylaufes. (Christian Kosak)

Am diesem Sonnabend wird die 34. Auflage des Vegesacker Citylaufes für zusätzliche Bewegung in der Fußgängerzone und an der Weserpromenade sorgen. Aufgrund des späten Ostertermins setzten die Organisatoren der LG Bremen-Nord ihre Traditionsveranstaltung früher als sonst an und scheinen riesiges Glück mit der Witterung zu haben. Nach einem eher schleppenden Beginn stiegen die Zahlen der Voranmeldungen für die vier verschiedenen Läufe noch auf 230 Teilnehmer an. Zahlreiche Kurzentschlossene dürften noch hinzukommen.

Mit Moritz Bätge und Filimon Gezae von der LG Bremen-Nord bei den Männern sowie Anita Cordes von der SG akquinet Lemwerder und der Nordbremerin Maren Punke, ist die Anzahl der Favoriten auf die Siegerpokale für das Hauptrennen über die zehn Kilometer nach gestrigem Stand noch recht überschaubar. Gleiches gilt für die fünf Kilometer. Martin Petzold von der LG Bremen-Nord und Birgit Friedrich von der LG Kehdingen sind die Gemeldeten mit den besten Laufleistungen aus dem letzten Jahr. „Es sind aber ja noch kurzfristige Anmeldungen und somit auch h Überraschungen möglich“, hofft Organisator Torsten Naue auf die Teilnahme weiterer schneller Läuferinnen und Läufer, die für mehr Spannung für die Zuschauer an der Spitze der Felder sorgen würden.

Für die Zuschauer ist die Reeder-Bischoff-Straße mit dem Start- und Zielbereich auf dem Botschafter-Duckwitz-Platz die erste Anlaufstelle. Am Gefälle von der Fußgängerzone bis hinunter zum Anleger der Weserfähren nach Lemwerder nehmen die Läufer noch einmal Schwung für die nächste Runde auf oder stürzen sich nach absolvierter Rundenzahl ins Ziel. Im Hauptrennen, dem EC-Heidlerchenstraße-Lauf über zehn Kilometer, müssen die Teilnehmer viermal die Cityrunde durch die Fußgängerzone und entlang der Weserpromenade absolvieren. Zeitgleich um 16 Uhr startet auch der Optik-Pieke-Lauf über fünf Kilometer (zwei Runden). Zuvor, um 15.30 Uhr, ermitteln die Schülerinnen und Schüler ihre Sieger in den jeweiligen Altersklassen über eine Cityrunde von 2,5 Kilometern. Hier stellen der Blumenthaler SV, die SG Marßel und die LG Bremen-Nord die meisten Nachwuchsläufer.

Für den Auftakt der Laufveranstaltung sorgen um 15.15 Uhr die Jüngsten. Beim „Krümellauf“ über 400 Meter durch die Fußgängerzone können die Kinder bis zum siebten Lebensjahr ihr Können beweisen, allein oder auch in Begleitung ihrer Eltern.

Für die Verpflegung ist gesorgt

Abgesichert wird die Strecke durch die Polizei und von den ehrenamtlichen Helfern der LG Bremen-Nord. Dazu geben die Radfahrer Stefan Ziegler und Lutz Beyer in den jeweiligen Läufen die Richtung für die Laufspitze vor und warnen die Einkaufenden und Spaziergänger vor den nahenden Läufern.

Für die Verpflegung der Läuferinnen und Läufer sowie für die Begleitpersonen und Zuschauer ist im Start-und Zielbereich gesorgt. Im Start- und Zielbereich in der Reeder-Bischoff-Straße finden auch die Siegerehrungen im direkten Anschluss nach den Rennen statt.

Nachmeldungen sind bis eine halbe Stunde vor den Starts vor Ort an der Ecke Reeder-Bischoff-Straße/Breite Straße möglich. Die Läufe beim 34. Vegesacker Citylauf auf einen Blick: 15.15 Uhr – StarkeBäcker Krümellauf über 400 Meter; 15.30 Uhr – Edeka-Damerow-Lauf über 2,5 Kilometer; 16 Uhr – Optik-Pieke-Lauf über 5 Kilometer; 16 Uhr – EC Heidlerchenstraße-Lauf über 10 Kilometer.

