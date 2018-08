Claas Jantz belegte beim Allgäu-Marathon den fünften Platz. (Christiane Golenia)

Claas Jantz vom Lauftreff des TV Schwanewede hat am 12. Allgäu-Marathon teilgenommen. Dabei belegte er über die 42,195 Kilometer in einer Zeit von 3:34:59 Stunden den fünften Platz im Gesamtklassement unter 357 Finishern und sogar Rang zwei in der M 30.

Er habe eine interessante, aber auch hammerharte Strecke mit üblen Rampen und rund 1500 Höhenmetern vorgefunden. „Ich habe kein spezielles Bergtraining gemacht und den Run einfach so im Rahmen des Urlaubs mitgenommen, bin aber richtig gut über die Berge gekommen. Die Veranstaltung war echt ein Knaller. Ich kann sie nur empfehlen, wenn man gerade in der Gegend ist“, zog Jantz ein positives Fazit.