Anita Cordes (Marathon), Helge Schweers (Halbmarathon) und Holger Cordes (zehn Kilometer) sind für die SG akquinet Lemwerder bei der zehnten Auflage des Marathon Gran Canaria gestartet. „Das war wieder ein tolles Rennen für unsere Starter auf der Suche nach einem Winter-Lauf ohne die Kälte“, äußerte sich Lemwerders Trainer Karl Spieler.

Die Marathon-Strecke habe aus dem Südosten von Las Palmas an der nördlichen Küstenlinie der Insel entlanggeführt und einen ständigen Blick auf das Meer geboten. „Das Streckenprofil ging hoch bis auf 289 Meter“, berichtete Spieler. Anita Cordes (geborene Ehrhardt) kam mit ihrem achten Gesamtplatz in den Genuss, den VIP-Bereich betreten zu dürfen. In ihrer Altersklasse W40 erkämpfte sie sich mit ihrer sehr guten Zeit von 3:22:09 Stunden sogar den ersten Platz – Cordes spulte dabei konstante Kilometerzeiten ohne Einbruch ab. „Nach meinem Muskelfaserriss war das der erste Marathon ohne Wehwehchen und das bei sommerlichen Temperaturen im Schatten am Vormittag mit 20 Grad und in der Sonne mit 27 Grad“, teilte Anita Cordes mit. Das Hoch-und-runter sei zwar auf die Kondition gegangen, dennoch habe sie sich irgendwie durchgebissen.

„Mentale Stärke war genügend vorhanden. Die Anfeuerung der Absperrmänner, der Spaziergänger und derjenigen, die die Getränke reichten, war wieder einmal grandios“, berichtete Cordes. Sie habe zwar geschwitzt wie „Bolle“, manchmal aber doch Gänsehaut bekommen, weil die Menschen den Lauf derart gefeiert hätten. „Ich habe Bernd Drees, unserem heimischen Physiotherapeuten, viel zu verdanken. Nicht eine Sekunde hat der Muskel sich negativ gezeigt“, erklärte Cordes.

Ihr Ehemann Holger Cordes hatte nach einem Singapur-Arbeitsaufenthalt mit dem Jetlag zu kämpfen und kam über die zehn Kilometer der Männer M50 auf Rang 106 ins Ziel (62:00). Helge Schweers erreichte in seinem Halbmarathon in 1:42:40 Stunden die 19. Position in der Altersklasse der Männer M55. Auf den ersten zehn Kilometern habe er sich im Plansoll befunden, dann aber aufgrund seines Trainingszustands und der Wärme etwas Tempo rausgenommen. „Die letzten drei Kilometer an der Promenade von Las Palmas mit vielen Zuschauern waren schön. Mir gefiel die gute Stimmung“, erklärte Schweers.