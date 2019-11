Unaufhaltsames Lauftalent: Lea Jerkovic hat ihre Klasse auch beim Syke-Weyher Cross-Fünfer bislang eindrucksvoll unter Beweis gestellt. (Christiane Golenia)

Nach zwei von fünf Läufen scheinen die Seriensieger des Syke-Weyher Cross-Fünfers bereits festzustehen. Auf der Mittelstrecke führen in der Zwischenwertung souverän Sebastian Dierking (TSV Otterndorf) und Lea Jerkovic (LC Hansa Stuhr) das Klassement an. Auf der Langstrecke sind Filimon Gezae (LG Bremen Nord) und Jenny Vico (ATS Buntentor Bremen) hohe Favoriten. Veränderungen könnte es am Sonntag beim 84. Waldkater-Crosslauf dagegen in der nach neuem Modus ausgetragenen Teamwertung geben.

Das Interesse der Läufer an der Cross-Serie hält unverändert an. Auch für den 84. Waldkater-Crosslauf sind wieder weit mehr als 500 Läufer gemeldet, die den hügeligen Kurs an der Schützenhalle in Melchiroshausen in Angriff nehmen wollen. Allein 300 Langstreckler wollen im Rennen über 8400 Meter (Start: 11.45 Uhr) starten. Die bislang unbesiegten Filimon Gezae und Jenny Vico haben hier die Chance zum Hattrick. In der Teamwertung führen die Männer und Frauen vom ATS Buntentor.

Auch Mittelstrecklerin Lea Jerkovic hat strebt ihren dritten Sieg in Folge an. Als Team führen mit knappen Vorsprung die Triathletinnen vom TC Bremen. Ebenso knapp liegen die Mittelstreckler des LC Hansa Stuhr auf Platz eins. In der Einzelwertung dürfte Dierking die Führung in der Serie im Rennen über 4200 Meter (Start: 10.50 Uhr) kaum streitig machen zu sein. Zu groß war bislang sein Vorsprung auf seine beiden Verfolger Marvin Beneke (LC Hansa Stuhr) und Daniel Lang (Tri-Team Schwarme). Favorit auf den Tagessieg ist allerdings nicht Dierking, sondern sein Vereinskollege Sean Hahnefeldt (TSV Otterndorf).

Für die Nachwuchsläufer des FTSV Jahn Brinkum lohnt sich weiter voller Einsatz. Die Brinkumer Mannschaften führen in der Zwischenwertung sowohl bei der weiblichen als auch männlichen U 12-Jugend sowie bei der weiblichen U 18-Jugend.