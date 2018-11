Organisationsleiter Dirk Dahme vom SC Weyhe zieht auch in diesem Jahr die Fäden bei der Cross-Serie. (Christiane Golenia)

Am ersten Sonntag im November beginnt traditionell die Auftaktveranstaltung zum Syke-Weyher Cross-Fünfer. So auch in diesem Jahr. Neu ist die Reihenfolge der fünf Läufe: Erstmals startet die Laufserie in Syke mit dem Friedeholz-Crosslauf. Neu ist für Organisationsleiter Dirk Dahme vom SC Weyhe, dass er sich diesmal Tausende Kilometer entfernt um die letzten Vorbereitungen der Veranstaltungen kümmert.

„Ich befinde mich gerade in Rio de Janeiro und arbeite auch hier weiter an den Teilnehmerdateien. Schließlich haben wir in Syke auch gleich Kreismeisterschaften“, lautet die Meldung von Dirk Dahme aus Brasilien. Dahme, der seit 2015 als Nachfolger des inzwischen verstorbenen Hans-Heinrich Reineke an der Spitze der Organisation steht, kann sich derweil darauf verlassen, dass auch die Helfer zuhause nicht untätig sind. Schließlich wird er von einem erfahrenen Team mit etlichen Mitgliedern des Weyher Lauftreffs unterstützt.

Mit den erwarteten rund 1500 Teilnehmern an allen fünf Läufen dürfte der Syke-Weyher-Cross-Fünfer erneut zu einer der größten Laufserien in Norddeutschland zählen. Gestartet wird am 4. November mit dem 82. Friedeholz-Crosslauf. „Hier können wir im Vereinsheim des TuS Syke Nachmeldungen besser aufnehmen als im Ellernbruch. Und die Kreismeisterschaften können so auch eher stattfinden“, nennt Dahme gleich zwei Gründe für den Ortswechsel.

Die Kreismeisterschaften werden dabei als gemeinsame Titelkämpfe der Kreisleichtathletikverbände Diepholz und Nienburg ausgetragen. Zwei Wochen darauf geht es weiter mit dem 122. Ellernbruch-Waldlauf in Kirchweyhe. Es folgen der 83. Waldkater-Crosslauf in Melchiorshausen (25. November) und der 29. Sandberg-Crosslauf in Barrien (9. Dezember). Abschlussveranstaltung ist der 37. Countrylauf Syke-Weyhe-Syke am 16. Dezember. Bei den jeweiligen Läufen sind Einzelstarts möglich. Es gibt zudem eine Serienwertung.

Im Vorjahr sicherten sich bei den Männern Mittelstreckler Sean Hahnefeldt (TSV Otterndorf) und Langstreckler Sebastian Kohlwes (ATS Buntentor Bremen) den Gesamtsieg. Bei den Frauen werden die Nachfolgerinnen von Lea Jerkovic (LC Hansa Stuhr) und Amber Peirsol gesucht. Titelverteidiger in der Mannschaftswertung sind auf der Mittelstrecke die Männer der LG Buntentor Roadrunners sowie die Läuferinnen des LC Hansa Stuhr. Auf der Langstrecke hatten sich das Männerteam des LC Hansa Stuhr sowie das Frauenteam des Weyher Lauftreffs durchgesetzt. Läufer, die an allen fünf Veranstaltungen teilnehmen, erhalten Finisherpräsente.

Um die Auswertung zu erleichtern, sollten die Anmeldungen online bis zum 1. November erfolgen unter www.weyher-lauftreff.de. Auf der Homepage des Weyher Lauftreffs gibt es zudem weitere Infos zur Cross-Serie.