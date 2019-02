Sophie-Marie Kohlhase (fr)

Löningen. Starker Auftritt der Crossläufer der LG Kreis Verden bei den Landesmeisterschaften in Löningen im Landkreis Cloppenburg: Den Meistertitel sicherten sich die Senioren Christian Siedlitzki (3,79 Kilometer, M50), Jürgen Hold (6,75 km, M65) sowie die M60-Mannschaft mit Hold, Hilmar Mügge und dem Etelser Harm-Jürgen Willenbrock. Siedlitzki erkämpfte sich mit Platz zwei über die längere Strecke eine weitere Medaille. Vizemeisterinnen wurde auch die W50-Mannschaft mit Birgit Schwers, Manuela Jaschinski und Gisela Trense. Über die 3,79 Kilometer gab es durch Sophie-Marie Kohlhase mit Rang drei in der Juniorinnenwertung einen weiteren Podiumsplatz für die LGKV.

Herausfordernd für die Atleten

Die Landesmeisterschaften stellten die Athleten vor einige Herausforderungen. Denn laut LGKV-Sportwart Helmut Behrmann mussten die Läufer mit teilweise heftigen Windböen und einer nicht einfach zu laufenden Strecke zurechtkommen. Im ersten Rennen der Senioren ab der Altersklasse M50 über 6,75 Kilometer lief Christian Siedlitzki lange an der Spitze mit, musste am Ende aber dem Wunstorfer Jürgen Rodenbeck nach 25:49 Minuten einige Sekunden Vorsprung lassen. Als Siebter der M50-Wertung war Lauftrainer Uwe Cordes nach 28:12 Minuten im Ziel. Als Fünfter der M55-Senioren lief der Thedinghausener Michael Trense nach 29:47 Minuten ins Ziel. Das bedeutete für die Mannschaft Siedlitzki, Cordes und Trense mit 25 Platzierungspunkten Platz zwei in der Mannschaftswertung. Das Trio lag nur drei Punkte hinter dem TV Georgsmarienhütte.

Im gleichen Rennen war Jürgen Hold als M65-Landesmeister nach 32:33 Minuten nicht zu bezwingen. Als Vierter der M65-Wertung benötigte Hilmar Mügge 36:20 Minuten. Und trotz seiner Achillessehnenprobleme wurde Harm-Jürgen Willenbrock mit 37:27 Minuten Sechster dieser Altersklasse. „Das war der sichere Mannschaftssieg der M60/65-Senioren vor der LG Ostfriesland“, sagte Behrmann. Eineinhalb Stunden nach dem Rennen über 6,75 Kilometer trat Siedlitzki auch zum Lauf der Männer und Senioren bis zur M55 über die kürzere Strecke von 3,79 Kilometern an. Der Armsener stellte erneut seine gute Form unter Beweis. Er erreichte das Ziel nach 14:18 Minuten und schnappte sich die Goldmedaille bei den M50-Senioren. In diesem Rennen war auch der 23-jährige Oytener Abiel Hailu am Start. Er begann mutig und blieb lange an fünfter Position, bis er in der letzten Runde noch einige Plätze einbüßte und als Zehnter nach 13:19 Minuten ins Ziel kam.

Sein Oytener Trainingskamerad Fisha Werede und der Verdener Moritz Schaller begannen das Rennen vorsichtiger, konnten in der dritten Runde noch mehr als zehn Plätze gutmachen und überquerten als 17. (Werede) und 20. (Schaller) beinahe gleichauf die Ziellinie. Für die Männermannschaft reichten diese Leistungen für Platz vier. Ebenfalls über 3,79 Kilometer traten die Frauen und Seniorinnen an. Im Feld der 78 Läuferinnen absolvierte Sophie Kohlhase als 13. der Gesamtwertung und Dritte der U23-Juniorinnen in 15:49 Minuten ein starkes Rennen. 18:45 Minuten benötigte Birgit Schwers als Vierte der W55-Läuferinnen. In 20:54 Minuten wurde Manuela Jaschinski Siebte der W50, als Sechste der W50-Wertung benötigte Gisela Trense 22:05 Minuten – gleichbedeutend mit Platz zwei für die LGKV-Läuferinnen in der W50/55-Mannschaftswertung. Als einzige U18-Läufer aus dem Bezirk Lüneburg traten die beiden Verdener Jakob Gari und Lennart Lenz über die 3,79 Kilometer an. „Hatte Jakob bei der Bezirksmeisterschaft noch drei Sekunden mehr als Lennart benötigt, war er diesmal als 22. nach 15:33 Minuten einen Rang und zwei Sekunden vor seinem Trainingskameraden im Ziel“, sagte Behrmann.