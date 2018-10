Das Thema Laufen bestimmt das Leben von Utz Bertschy. (Christina Kuhaupt)

Die schönste Ecke auf der Marathon-Strecke? Utz Bertschy (50) muss ein bisschen lächeln bei der Frage. „Mein Dilemma ist ja, dass ich die Strecke noch nie während des Marathons gelaufen bin“, sagt er. Er, der Chef des Bremen-Marathons, weiß also gar nicht, wo sich die Läufer auf den 42 Kilometern durch die Hansestadt am wohlsten fühlen.

Und das wird auch am Sonntag wieder so sein, wenn Bertschy als Vorsitzender des Bremer Marathon-Clubs für einen reibungslosen Ablauf sorgt – eben nicht auf, sondern nur neben der Strecke. Das mit dem reibungslosen Ablauf ist dabei keine Selbstverständlichkeit. Über 7500 Läufer und Läuferinnen werden sich auf der Strecke tummeln, bis zu 60 000 Zuschauer an den Straßen stehen, um für manchmal entscheidende Unterstützung zu sorgen.

Damit zählt der Bremen-Marathon auch finanziell zu einer Großveranstaltung. „Wir bringen mit dem Marathon etwa 1,5 Millionen Euro an Kaufkraft in die Stadt“, sagt Bertschy. Über 40 Prozent der Teilnehmer und Zuschauer kämen von außerhalb und blieben also etwas länger in der Stadt, rechnet er vor.

Deshalb schmerzt ihn die Baustellensituation in Bremen in diesem Jahr besonders. „Es geht auch schöner“, sagt Bertschy, der etwas genervt ist, dass an vielen Stellen der Strecke das Pflaster aufgerissen ist und Baufahrzeuge herumstehen. „Wir wollen auf der Veranstaltung doch auch unsere schöne Stadt zeigen“, sagt er. Das sei an diesem Sonntag aber nicht überall möglich.

Und überhaupt hätte es in der Kommunikation mit dem Straßenverkehrsamt im Vorfeld besser laufen können. „Das ist nicht dramatisch, aber da hätten wir mehr reden müssen“, sagt er. „Es ist ja nicht so, dass der Marathon-Termin jetzt so plötzlich um die Ecke gekommen ist, der stand ja schon lange fest.“

Hinzu kommt, dass ihn das Straßenverkehrsamt dazu verdonnert hat, die Strecke am Sonntag schnell wieder freizumachen. Der Grund: Die schweren Gerätschaften auf den Baustellen, die für den Marathon provisorisch beiseite geschoben werden müssen, sollen wieder an ihre angestammten Plätze. Das aber ist für Bertschy noch das geringste Problem. „Um 15.30 Uhr ist Zielschluss“, sagt er, dann müssten ohnehin alle Läufer im Ziel sein.

Nicht mit Läufen wie in Berlin zu vergleichen

Und wer das nicht geschafft hat? „Der wird vom Besenwagen mitgenommen“, lacht er. Aber im Ernst: natürlich könne jeder Läufer dann noch weiterrennen, „aber eine offizielle Zeit gibt es dann nicht mehr“, sagt er. Und auch die Strecke werde teilweise dann wieder dichtgemacht. „Wer dann noch immer laufen will“, sagt Bertschy, „der muss sich andere Wege suchen.“

Dass es in Bremen am Sonntag eine neue Rekordzeit gibt (die Bestzeit hält der Pole Jarosław Cichocki seit 2006 mit 2:22:56 Stunden), glaubt Bertschy nicht. Aber das sei auch nicht schlimm, denn für ihn grenze es nach wie vor an ein Wunder, dass man überhaupt in einer Stadt, die durch einen Fluss geteilt sei, solch eine Marathon-Strecke hinbekäme.“Die eine Seite der Stadt fehlt uns ja bei der Streckenführung.“

Und überhaupt sei der Marathon in Bremen mehr auf Breiten- und weniger auf Spitzensport ausgelegt. Mit Läufen wie in Berlin sei das niemals zu vergleichen. Für Bertschy, einen früheren Leistungssportler, ist das nicht immer leicht zu ertragen. „Als ich früher gelaufen bin, wollte ich immer nur eins: gewinnen, gewinnen, gewinnen. Wir sind Marathon gelaufen, weil wir Erster werden wollten. Heute laufen viele, weil sie auf der Strecke was erleben wollen.“

Ihn habe das ganze Drumherum als Sportler nie sonderlich interessiert. Aber dass das heute eben anders ist, sei auch okay. „Unsere Motivation ist, dass hier über 7500 Menschen ein angenehmes Wochenende verleben.“ Und natürlich auch die 60 000 Zuschauer, die den Bremen-Marathon 2018 wieder zu einem Mega-Event machen.