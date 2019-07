Christian Siedlitzki gehört bei der EM zum erweiterten Favoritenkreis. (fr)

Es wird ernst für den Triathleten Christian Siedlitzki: Seit Mittwoch weilt der in Armsen lebende Österreicher in Rumänien, wo die Multievent-Europameisterschaft im siebenbürgischen Targu Mures stattfindet. Dort werden am Sonnabend, 29. Juni, bei den Profis und den Altersklassen zum ersten Mal die Europameister in den Disziplinen Duathlon, Cross-Duathlon, Cross-Triathlon, Aquathlon sowie Aquabike gesucht.

Siedlitzki gehört beim Duathlon zum erweiterten Favoritenkreis und will im Kampf um die Medaillen unbedingt ein Wörtchen mitreden. „Es wird eine Herausforderung für mich werden. Es ist ein sehr schneller Stadtkurs. Wichtig werden die ersten fünf Kilometer beim Laufen sein, damit man das richtige Paket beim Radfahren erwischt, da Windschattenfahren erlaubt ist. Die Tagesform wird entscheidend sein“.

Zu Beginn werden die Athleten vier Runden auf einem 1,25 Kilometer langen Rundkurs im Stadtzentrum absolvieren, bevor es beim Radfahren auf die fünf Kilometer lange Wendepunktstrecke geht, die ebenfalls viermal bewältigt werden muss. Siedlitzki hat Respekt vor dem Profil der Strecke: „Eine sechs bis acht prozentige Steigung wird das Kriterium auf dieser Strecke sein.“ Abschließend werden nochmals zwei Runden gelaufen.

Die Konkurrenz im Kampf um die Medaillen ist groß. „Ich werde mich wie immer mit einem großen Kontingent an Teilnehmern aus Großbritannien duellieren müssen“, betont Siedlitzki. Als stärksten Konkurrenten schätzt er jedoch den Spanier David Serra Termens ein, der bei der Weltmeisterschaft in Pontevedra vor Siedlitzki den zweiten Platz belegte. Ein paar Tage später startet der Armsener beim Aquathlon und gehört auch dort zu den Medaillen-Kandidaten. Beim Aquathlon werden zuerst 1000 Meter geschwommen, bevor ein 1,25 Kilometer langer Rundkurs viermal läuferisch absolviert werden muss.