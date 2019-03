Die Veranstalter rechnen beim 25. Sottrumer Abendlauf wieder mit mehr als 1000 Läufern und erwarten ein riesiges Fest (Archivbild). (Björn Hake)

Zur 25-jährigen Jubiläumsauflage des Sottrumer Abendlaufs am Freitag, 10. Mai, haben sich die Beteiligten viele spannende Ereignisse außerhalb des sportlichen Teils einfallen lassen. „Es ist schon wieder so weit, wir freuen uns auf die silberne Hochzeit und haben einige Überraschungen geplant“, bestätigt Matthias Dittrich von der Volksbank Sottrum, die diese Veranstaltung erneut neben der EWE finanziell unterstützt.

Das Motto des Jubiläumslaufs lautet „never run alone“. Mitorganisator Alexander Hammesfahr erklärt: „Alleine ist man beim Sottrumer Abendlauf eben nie unterwegs. Wir hoffen in diesem Jahr auf einen neuen Teilnehmer- und Zuschauerrekord“. 2018 nahmen knapp 1200 Aktive teil. Angefeuert werden sie von zahlreichen Besuchern am Straßenrand. „Es ist eine der größten Veranstaltungen des Jahres in Sottrum. Die Läufer kommen aus den Bereichen Oldenburg, Bremen, Hamburg und Braunschweig. Dabei ist es kein Lauf für die elitäre Spitze, sondern hat den Charakter eines Volkslaufs“, erklärt Mitorganisator Thomas Patzwald. Den Organisatoren liegt bereits eine Anmeldung eines Sportlers aus München vor.

Wie im vergangenen Jahr auch werden wieder vier Läufe ausgetragen. Um 18.30 startet der ein Kilometer lange Bambinilauf für die Jahrgänge 2012 bis 2014. Zehn Minuten später nehmen die Jugendlichen (U 16/14 und U 12/10) die zweieinhalb Kilometer lange Strecke in Angriff. Die Erwachsenen starten um 19.05 Uhr mit dem Volksbank-Lauf über fünf Kilometer. Abschließend folgt mit dem EWE-Lauf über zehn Kilometer der Höhepunkt des Abends. Dabei hoffen die Verantwortlichen auf einen neuen Streckenrekord, denn dieser ist bereits mehr als zehn Jahre alt.

Interessierte können sich bis zum 4. Mai anmelden. „Nachmeldungen sind nicht möglich“, sagt Hammesfahr deutlich. Gleichzeitig mit der Einschreibung kann ein dunkelgrünes Funktions-Laufshirt mit der Aufschrift „never run alone“ für zwölf Euro mitbestellt werden. „Wenn der Vorrat reicht, sind sie auch noch am Veranstaltungstag erhältlich“, blickt Patzwald voraus.

Nach dem sportlichen Teil findet ab 21 Uhr ein Live-Konzert der Vegesacker Band Green & Grey im Heimathaus statt. „Bei schönem Wetter spielen sie unter freiem Himmel und werden versuchen, den Besuchern mit ihrer irischen Musik einen einzigartigen Abend zu bescheren“, informiert Patzwald. Zuvor verlost die EWE noch unter allen volljährigen Teilnehmern einen Startplatz für den Berlin-Marathon 2019, inklusive Taschengeld für die Anfahrt und Übernachtung. „Dafür müssen die Läufer ihre Startnummer nach dem Lauf in den EWE-Wagen am Heimathaus werfen und bei der Verlosung anwesend sein“, sagt Patzwald, der in den kommenden Wochen eine weitere Überraschung – für die Anwohner am Straßenrand – ankündigen wird.