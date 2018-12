Am 26. Dezember startet zum zwölften Mal der Bremer Schoko-Crosslauf. (Michael Bruns)

Neben der tollen Atmosphäre und dem guten Zweck – die Veranstalter sammeln Weihnachtsschokolade und andere Süßigkeiten zugunsten der Bremer Tafel – trägt auch die Terminwahl zum zahlreichen Besuch der Veranstaltung bei. So ist der Schoko-Cross mittlerweile zu einem festen Bestandteil im Terminkalender aller Laufinteressierten in Bremen und Umgebung geworden. Immer wieder nehmen zudem aber auch Sportler aus anderen Bundesländern und dem Ausland teil, die über Weihnachten auf Verwandtenbesuch sind.

Wer in der Adventszeit und an den Feiertagen ordentlich gegessen hat, wird von seinem Gewissen spätestens am 26. Dezember wieder auf die Laufstrecke getrieben. Durch den Start der Läufe über zwei, vier und acht Kilometer um zehn Uhr am Vormittag kann man mittags wieder zu Hause sein, sofern noch weitere familiäre Verpflichtungen anliegen. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, hat die Möglichkeit im Vereinsheim des ATS Buntentor Speisen aus der italienischen Küche zu ordern und dabei die Siegerehrung sowie die Verlosung eines Startplatzes für den Bremen-Marathon 2019 zu erleben. Trotz der geringen Meldegebühr von einheitlich fünf Euro, gelingt es dem Veranstalterteam „alle Jahre wieder“, viele Lauf- und Lospreise zu vergeben. Kinder starten über die Distanzen von 400 oder 800 Metern kostenfrei bereits um 9.45 Uhr, Walking ist im Rahmen der Läufe möglich.

Anmeldungen können per E-Mail unter SchokoCross@posteo.de mit Angabe von Laufdistanz, Name, Jahrgang und gegebenenfalls Verein/Gruppe/Firma oder im Internet auf der Seite von www.ladv.de erfolgen. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag vor Ort bis 9.30 Uhr möglich.