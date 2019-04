Da hat sie es wieder mal geschafft: Im Ziel des Bremer Gewoba-Triathlons wird Janine Kaiser von ihrem Lebensgefährten Oliver Sebrantke in Empfang genommen. (Michael Strokosch)

An Jan Ullrichs Tour-Triumph werden sich sicher noch viele erinnern. Leider muss ja stark angenommen werden, dass ihm dabei nicht nur erlaubte Mittel ins Gelbe Trikot verholfen haben. Zum berühmtesten Wegbereiter auf dem Weg zum ersten und einzigen deutschen Tour-de-France-Sieg wurde damals ein Spruch, mit dem Teamkollege Udo Bölts seinen schwächelnden Telekom-Kapitän Ullrich die Berge der Vogesen hinauftrieb. „Quäl dich, du Sau!“ Bölts‘ Satz wurde zu einem Satz, ohne den wohl kein Sport-Lexikon vollständig wäre. Weil es einer dieser Sätze war, die mit vier Worten ganz viel greifen, beschreiben, vermitteln können.

Im Gespräch mit dem Reporter sagt die Bremer Ausdauersportlerin Janine Kaiser, die für die Triathlöwen startet, irgendwann ganz beiläufig auch so einen vielsagenden Sport-Satz. „Wir sind ja schon Wettkampfschweine“, sagt sie. Sie meint damit sich und ihren Lebensgefährten Oliver Sebrantke. Sie ist 39 und amtierende WM-Zweite ihrer Altersklasse im Duathlon, Langdistanz. Er ist 43 und Dauersieger beim Bremen-Marathon. Beide sind, anders als einst Ullrich und Bölts, keine Profis. Es sei gut, dass es so ist, sagt Janine Kaiser. Keine existenzielle Abhängigkeit von Zeiten und Plätzen, keine Angst vor möglichen schlafraubenden Fragestellungen wie: Kann ich mithalten, wenn ich nicht dope?

Aber dass das Leben von Janine Kaiser und Oliver Sebrantke zu einem großem Teil auch aus Sachen besteht, bei denen sie sich wie Sau quälen müssen, beziehungsweise: wollen, das darf man wohl behaupten. Sie machen jetzt Urlaub im Süden, das ist sehr angenehm. Aber zu diesem Urlaub gehört eben auch, dass sie an diesem Sonnabend in Pontevedra, Spanien, bei der Duathlon-WM antreten. Kurzdistanz. Zehn Kilometer rennen, 40 Kilometer auf dem Rennrad, noch mal fünf Kilometer rennen. Und eine Woche später erneut ein WM-Rennen, im Triathlon. Langdistanz: drei Kilometer Schwimmen, 120 Kilometer Rad, 30 Kilometer Laufen.

Sie hätten keine Ahnung, wie stark die Konkurrenz ist und wie ihre Aussichten sind, erzählt Janine Kaiser. Aber nein, das sei überhaupt nicht doof. „Ich will das genießen“, sagt sie, und auch mit diesem Satz weiß man dann schon sehr gut Bescheid, was ihr dieser anstrengende Wettkampfsport bedeutet. Verniedlichend gesagt: sehr viel. Es gilt dabei zu bedenken, dass ein solches Programm nicht nur anstrengend ist, sondern auch teuer. Kaiser und Sebrantke tragen alle Kosten selbst, auch die für die Deutschland-Trikots, die sie tragen dürfen in Pontevedra. Inklusive Startgeld hätten sie und ihr Freund jeweils rund 1500 Euro zu berappen, sagt Kaiser. Nicht alles wird dabei von privaten Sponsoren gedeckt.

Aber nun ja, die etablierte Wirtschaftsjuristin, die in einem Borgfelder Reihenhaus wohnt und für die OLB hohe internationale Millionenkredite abwickelt, ist eben nicht wirtschaftlich abhängig von diesem Sport. Einem Sport, der eine Menge Geld, Zeit, Kraft und Überwindung beansprucht. Sie leistet sich ihn. Vor allem: Sie mag ihn. Geboren in Erfurt und aufgewachsen in Ritterhude, spielte Janine Kaiser lange Volleyball. Ehe sie ihr Lauf-Gen entdeckte. Im Sport-Abi, so erzählt sie es, verdutzte sie den Lehrer. Wie ein Uhrwerk sei sie Runde für Runde auf die Sekunde jene Zeit gelaufen, die die Note eins verlangte. Und auch per Rad war sie ganz fit. Sie radelte täglich, von Ritterhude zu ihrer Alwin-Lonke-Schule in Grambke.

Es dauerte jedoch, ehe daraus eine Wettkampf-Karriere wurde. An die Ausbildung zur Bankkauffrau wollte sie ein Jura-Studium dransetzen, aber das wollte finanziert sein. Sie jobbte. Bei Mercedes, als Zeitungsausträgerin, Kellnerin, im Fitnessstudio, bei PR-Aktionen, in der Buchhaltung. Alles Mögliche halt. Sie war, könnte man sagen, auch ohne Training immer in Bewegung. Sie war 22, als sie sich „mal so“, wie sie sagt, beim Bultensee-Duathlon anmeldete.

Die meisten seien mit dem Rennrad gekommen. Sie: mit einem Mountainbike. Kaiser gewann dennoch, mit fünf Minuten Vorsprung vor der Zweiten. Und kurz darauf wurde sie Zweite beim Silbersee-Triathlon in Stuhr. Obwohl sie die geforderten 500 Meter im Wasser nicht im Kraul- sondern im Brust-Stil geschwommen war. Ihr Schwimm-Gen hat sie bis heute noch nicht entdecken können, auch wenn sie natürlich längst im Kraul-Stil unterwegs ist. Das Rennrad für diesen ersten Silbersee-Triathlon hatte sie sich leihen müssen.

Auf Anhieb ganz vorne. Erfolg macht süchtig. „Da war ich dann so richtig angefixt“, sagt Janine Kaiser. Sie meldete sich beim VSK Osterholz-Scharmbeck an und begann mit regelmäßigem Training. Feierte kleinere und größere Erfolge, entwickelte großen Ehrgeiz. Einen bisweilen zu großen, wie sie sich rückblickend eingestehen muss. „Ich wurde früher fast zerfressen vom Ehrgeiz“, sagt sie. Ehrgeizig ist sie immer noch, definitiv. Aber sie hat eine Balance gefunden zwischen Ehrgeiz und Gelassenheit. Die braucht ein Ausdauersportler, um dieses Gefühl genießen zu können, dass sein Sport ihm schenken kann: dieses Gefühl, eine monströs erscheinende Strecke in einem scheinbar unschaffbaren Tempo geschafft zu haben.

Vielleicht hängt Janine Kaisers gefundene Balance auch mit diesem sozusagen doppelten Sieg über die Schmerzen zusammen. Seit Jahren hatte sie nicht nur den ansteigenden Puls oder das Laktat zum Gegner. Sie hat, laienhaft gesprochen: weiche Bänder. Ein Rückenwirbel springt da schnell mal raus. Die körperliche Disposition hat immer wieder für Verletzungen gesorgt, beziehungsweise für ein Sportlerleben im Dauerschmerz. Ein Puzzle aus Fachliteratur, Ärzte- und Physiotherapeuten-Tipps haben zu einem täglichen Übungsprogramm für die Rumpfstabilität geführt – und vor knapp zwei Jahren endlich zu einem Schmerz-Stop. Sie hätte sich gesagt, sagt Janine Kaiser, dass sie nicht einfach so aufhören könne. Wenn sie doch trotz der Quälerei ihre Erfolge erzielen konnte. Nein, das war keine Option. Sie musste sich weiterquälen. Und genießen.

Zur Sache

Der Zerrung zum Trotz: Oliver Sebrantke will starten

Dass er bestens präpariert in die WM-Rennen von Pontevedra gehen wird, kann Oliver Sebrantke nicht behaupten. Der Seriensieger beim Bremen-Marathon, der am Donnerstag gemeinsam mit Lebensgefährtin Janine Kaiser zur WM im Duathlon sowie im Triathlon aufbricht, ist durch eine vor gut zwei Wochen erlittene Zerrung gehandicapt. Es sei nach rund fünf Kilometern im morgendlichen Lauftraining passiert. „Als wenn mir jemand von hinten ein Messer in den Oberschenkel sticht“, sagt Sebrantke. Gerade zurück aus einem Mallorca-Trainingslager, war es an diesem Morgen um 7 Uhr nur 3 Grad warm. Seitdem wird die Verletzung behandelt und herrschte bis Dienstagabend striktes Laufverbot. Es sei bereits seine dritte Zerrung im Verlauf der WM-Vorbereitung gewesen, sagt Sebrantke. Einmal hätte es ihn in der Wade, einmal im Oberschenkel vorn und nun hinten erwischt. Immer im rechten Bein. Der Läufer und Triathlet, der für den LC Hansa Stuhr antritt, konnte zuletzt lediglich auf dem Rad und im Wasser trainieren. Er hoffe aber, dass die Verletzung bis zu seinem ersten WM-Start am Sonnabend (Duathlon) abgeklungen ist. Er werde auf jeden Fall starten, sagte der 43-Jährige. Sebrantke: „Eine WM ist ja nicht irgendein, sondern ein besonderes Rennen.“