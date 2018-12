Dämpfung und guter Halt sind bei Laufschuhen wichtig. (Stefanie Heitmann)

Laufen kann jeder, heißt es. Doch damit dieser Spruch auch gelten kann, bedarf es der richtigen Ausrüstung. Für Läufer ist deshalb der Schuh das wichtigste. Doch in dem übergroßen Angebot an Laufschuhen kann man schnell den Überblick verlieren. Mal sind die Schuhe besonders leicht, mal ist die Sohle aus besonderem Material. Aber sind die neuesten Trends auch wirklich die ­besten?

Was einen guten Laufschuh ausmacht, weiß Utz Bertschy. Der Organisator des Bremer SWB-Marathons und Inhaber des Laufladens „Sport Ziel“ in Horn-Lehe berät Sportlerinnen und Sportler bei der Wahl des richtigen Schuhwerks. Dabei komme es vor allem auf drei Dinge an: „Der passende Schuh ist gut gestützt, gut gedämpft und führt sauber“, sagt Bertschy. Sind diese drei Anforderungen erfüllt, komme es zudem auf die richtige Passform an.

Ein Kriterium am wichtigsten

Denn die meisten Menschen würden ihre Schuhe in der falschen Größe kaufen. „Laufschuhe sollten generell eine Nummer größer als die reguläre Schuhgröße gekauft werden“, sagt Bertschy. Denn bei Belastung – gerade bei hohen Temperaturen – brauchen die Füße mehr Platz. „Wichtig ist immer eine Daumenbreite Platz am großen Zeh“, so der Experte. Am Fußgelenk und an der Ferse hingegen sei es wichtig, dass der Schuh fest sitze, etwa auch, um das Risiko umzuknicken, zu minimieren.

Das Wichtigste beim Kauf eines neuen Schuhs ist laut Bertschy aber die Stützfunktion. „Das höchste Verletzungsrisiko besteht darin, dass man einen gestützten Schuh braucht, ihn aber nicht trägt. Denn das merken sich die Knochenhaut am Unterschenkel und auch das Knie.“ Das kann zu starken Schmerzen führen, so Bertschy.

Auch die Einsatzdauer eines Laufschuhs ist nicht unbegrenzt: Die Faustregel laute, man sollte einen Schuh maximal zwei Jahre oder 1000 Kilometer lang tragen. Sportlerinnen und Sportler, die aber etwa für einen Halbmarathon oder Marathon trainieren, sollten nicht erst zum Wettkampf ein neues Paar Schuhe tragen. Bertschy empfiehlt, diese mehrere Wochen vorher einzulaufen, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.