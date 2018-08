Airborne Fit Run Oldenburg: 1.9., Start: 12 Uhr am Standortübungsplatz Bümmerstede, Distanzen: zehn und 20 Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

28. Diepholzer Stadtlauf: 8.9., Start: 15 Uhr am Mühlenkampstadion, Distanzen: 800 Meter bis Halbmarathon. Hier geht es zur Anmeldung.

32. Nordhorner Meile: 8.9., Start: 13 Uhr an der Kirche am Markt, Distanzen: ein bis zehn Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

12. Koenen Benefiz Straßenlauf Bremerhaven/Depstedt: 9.9., Start: 9.30 Uhr am Seepark, Distanzen: fünf bis 15 Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

13. Hexad Wolfsburg Marathon: 9.9., Start: 10 Uhr am Hollerplatz, Distanzen: fünf Kilometer bis Halbmarathon. Hier geht es zur Anmeldung.

48. E.on Volkslauf Lüneburg: 9.9., Start: 9 Uhr am Sportpark Uelzener Straße, Distanzen: 800 Meter bis zehn Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

13. Braker OLB-HKK-Lauf: 9.9., Start: 11 Uhr am Postplatz, Distanzen: 850 Meter und fünf Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

4. Buchholzer Dorflauf: 9.9., Start: 11 Uhr am Karl-Frewert-Platz, Distanzen: 1,2 bis zehn Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

31. Kiel Lauf: 9.9., Start: 8.50 Uhr am Martensdamm, Distanzen: 900 Meter bis zehn Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

Sportscheck Run Hannover: 14.9., Start: 19.30 Uhr am Opernplatz, Distanzen: ein bis zehn Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

14. Wilscher Fun-Run in Gifhorn: 16.9., Start: 10 Uhr am Maschstadion Wilsche, Distanz: zehn Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

41. Volkslauf Adendorf: 16.9., Start: 8 Uhr am Sportzentrum Adendorf, Distanzen: 400 Meter bis 18,5 Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

Welfare-Lauf Hannover: 19.9., Start: 18 Uhr am Maschsee Nordufer, Distanz: 5,9 Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

7. Lichterlauf Channel Hamburg: 21.9., Start: 19 Uhr am Kanalplatz, Distanzen: 3,2 bis 12,8 Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

12. VWI Treppenhauslauf Wolfsburg: 22.9., Start: 10 Uhr, Distanzen: 144 Stufen über neun Etagen in mehreren Staffeln. Hier geht es zur Anmeldung.

Brokser Volkslauf: 23.09., Start: 9 Uhr an der Turnhalle, Distanzen: fünf und zehn Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

19. Sparkassen-Küstenmarathon in Otterndorf: 23.09., Start: 8 Uhr am Kirchplatz, Distanzen: 10 Kilometer bis Marathon. Hier geht es zur Anmeldung.

28. Volkslauf durch das schöne Alstertal in Hamburg: 30.09., Start: 10 Uhr, Distanzen: 400 Meter bis Halbmarathon. Hier geht es zur Anmeldung.

8. Köhlbrandbrückenlauf: 03.10., Start: 9 Uhr am Windhukkai, Distanzen: 12,3 Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

27. Bramfelder Halbmarathon in Hamburg: 14.10., Start: 09:30 am Sportplatz Gropiusring, Distanzen: fünf Kilometer bis Halbmarathon. Hier geht es zur Anmeldung.

3. Thänhuser Schloss Erbhof-Lauf in Thedinghausen: 14.10., Start: 11 Uhr, Distanzen: 900 Meter bis 10 Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

11. Statdwerke Lübeck Marathon: 14.10., Start: 10 Uhr am Kohlmarkt, Distanzen: zwei Kilometer bis Marathon. Hier geht es zur Anmeldung.

20. OSC Langläufe in Bremerhaven: 21.10., Start: 9.30 Uhr am Nordsee-Stadion, Distanzen: fünf Kilometer bis Halbmarathon. Hier geht es zur Anmeldung.

40. Volkswaldlauf in Winsen: 21.10., Start: 10 Uhr, Distanzen: 500 Meter bis 10,7 Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

Greteschcross in Osnabrück: 21.10., Start: 10 Uhr an der Sporthalle am alten Hallenbad, Distanzen: 400 Meter bis 7,4 Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.