Auch in diesem Jahr wird der SWB-Marathon wieder auf dem Marktplatz starten. (Frank Thomas Koch)

Deutsche Meisterschaft im zehn-Kilometer-Straßenlauf

Am 2. September findet in Bremen die Deutsche Meisterschaft im zehn-Kilometer-Straßenlauf statt. Um 12.30 Uhr geht es los. Start und Ziel liegen am Weserstadion. Die Strecke führt am Osterdeich bis an die Grenze zur Innenstadt und zurück. Es gibt auch einen Bambini-Lauf (400 Meter) für Kinder und einen Kids-Run (1000 Meter). Hier geht es zur Anmeldung.

21. Starkebäcker Halbmarathon

Am 9. September startet am Sportparksee Grambke um 9 Uhr der 21. Starkebäcker Halbmarathon. Auch Distanzen von fünf und zehn Kilometern werden angeboten. Am Sportparksee geht es dann Richtung Burger Brücke und zur Moorlosen Kirche und zurück. Hier geht es zur Anmeldung.

17. AOK-Frauenlauf

Ebenfalls am 9. September findet der 17. AOK-Frauenlauf statt. Los geht es 10.30 Uhr. Läuferinnen und Walkerinnen führt die Strecke durch den Bürgerpark. Hier geht es zur Anmeldung.

3. AOK-Vorbereitungslauf zum 14. SWB-Marathon Bremen

Am 13. September startet am Werdersee der 3. Vorbereitungslauf für den im Oktober stattfindenden SWB-Marathon. Distanzen von fünf bis 35 Kilometer werden angeboten. Hier geht es zur Anmeldung.

18. Lauf zur Venus

Am 23. September findet der 18. Lauf zur Venus statt. Die Sportverantstaltung zugunsten krebskranker Menschen startet um 10.30 Uhr im Bürgerpark. Veranstalter ist die Bremer Krebsgesellschaft, die keine Startgebühren erhebt, sich aber über Spenden freut. Hier geht es zur Anmeldung.

1. Crow Mountain Survival

Am 23. September startet ab 10 Uhr der 1. Crow-Mountain-Survival-Hindernislauf mit diversen natürlichen und künstlichen Hindernissen auf und neben der Sportanlage des ATS Buntentor. Für Einzelläufer gibt es die Distanzen vier, acht und zwölf Kilometer sowie eine Team-Strecke über vier Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

14. SWB-Marathon Bremen

Am 7. Oktober startet dann auf dem Marktplatz der 14. SWB-Marathon. Zehn Kilometer, Halbmarathon oder die Marathon-Distanz können absolviert werden. Hier geht es zur Anmeldung.