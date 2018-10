Beim 14. swb-Marathon am 7. Oktober kommt es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. (Frank Thomas Koch)

Wegen der drei Streckenführungen für die Marathon-, Halbmarathon- und Zehn-Kilometer-Distanzen kommt es am Sonntag, den 7. Oktober, zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

Informationen für Autofahrer:

So sind der Stern und der Breitenweg temporär von 11.20 Uhr bis 11.50 Uhr nicht befahrbar.

Folgende Straßen sind von Sperrungen nicht betroffen und können befahren werden: die Kurfüstenallee, der Rembertiring, der Osterdeich ab Stader Straße stadteinwärts, die Schwachhauser Heerstraße ab August-Bebel-Straße stadteinwärts, die Erdbeerbrücke (Karl-Carstens-Brücke), die Marcusallee, die Stresemannstraße und die Steubenstraße.

Das Parkhaus Rembertiring, Rembertiring 7-9, ist in der Startphase des Halbmarathons in der Zeit von etwa 11 bis 12 Uhr nicht befahrbar.

Für Anwohner lohnt sich ein Blick auf die Durchlaufzeiten, um zu sehen, wann in ihrer Nähe mit Einschränkungen zu rechnen ist. Hier geht es zu den Durchlaufzeiten für die Distanzen Marathon, Halbmarathon und Zehn-Kilometer.

Damit die Straßenbahnen in den verschiedenen Stadtteilen verkehren können, sind Schleusenpunkte eingerichtet, an denen die Bahnen die Strecken queren. Für Pkw sind Querungen an diesem Punkten nicht möglich. Hier finden Sie den Streckenplan mit den Punkten.

Umleitungen im öffentlichen Nahverkehr:

Zahlreiche Busse und Bahnen werden während der Großveranstaltung umgeleitet. Betroffen sind die Linien 2, 3 und 10 sowie 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31 und 51. Darüber hinaus könne es auf allen Linien der Bremer Straßenbahn AG wie auf den Regionalbuslinien zu Verzögerungen kommen, teilt die BSAG mit. Die genauen Umleitungen der einzelnen Bus- und Bahnlinien finden Sie hier.