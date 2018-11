Torsten Naue lief in Großenkneten M 50-Jahresbestzeiten. (Christian Kosak)

Am Abend unter Flutlicht bei nur fünf Grad mussten die 42 Teilnehmer auf ihren ersten Runden über die 400-Meter-Bahn allerdings erst einmal auf Betriebstemperatur kommen. Torsten Naue gelang das recht gut. „Die vielen Überrundungen bei der hohen Teilnehmerzahl haben zwar Zeit gekostet, waren aber zugleich ein guter stetiger Ansporn, um das Tempo hochzuhalten“, beschrieb Torsten Naue seine Motivation beim ständigen Rundendrehen.

Gegen Ende der 25 Runden erhöhte er zusätzlich das Tempo und wurde mit einer guten 10.000-Meter-Zeit von 38:44,9 Minuten gestoppt. In den verbliebenen 21 Minuten lief Torsten Naue noch über 13 weitere Runden. Nach 60 Minuten wurde für den Nordbremer somit eine Distanz von 15.296 Metern gemessen. Neben Rang eins in der M 50 bedeutete diese Leitung zugleich Platz vier im gesamten Männerfeld. Hinter dem überlegenen Sieger Fabian Kuklinski (17 859 Meter) aus Hannover fehlten dem 53-jährigen Naue nur 48 Meter zum zweiten Gesamtrang. Mit seinen Leistungen schob sich er sich in der diesjährigen Bremer Bestenliste sowohl über die 10.000 Meter auf der Bahn als auch mit seiner Stundenlaufleistung auf Platz eins der M 50.