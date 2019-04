WM-Rennen unter Schmerzen: Triathletin Janine Kaiser. (Michael Strokosch)

Sie hatten sich lange und intensiv vorbereitet. Und dann das. Die Duathlon-WM (Kurzdistanz) lief für die Bremer Triathleten Janine Kaiser (Triathlöwen) und Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr) nicht so, wie sie sich das erhofft hatten. Sebrantke, Ironman und mehrfacher Sieger beim Bremen-Marathon, kam im spanischen Ponevedra mehr humpelnd als laufend ins Ziel und wurde in seiner Altersklasse (Jahrgänge 1979 - 1984) nur als Vorletzter ins Ziel. Seine Lebensgefährtin Janine Kaiser wurde in dieser Altersklasse zwar immerhin Fünfte. Und doch war die WM-Zweite des Vorjahres (Langdistanz) nicht eben zufrieden und glücklich.

Die Serie von Pech und Pannen hatte schon drei Wochen vor dem WM-Start begonnen, als Sebrantke sich im morgendlichen Lauftraining in Bremen eine Zerrung zugezogen hatte. Die Serie nahm bei der Anreise nach Pontevedra ihren Fortgang. Weil das Büro zum Ausleihen ihres bestellten Mietautos bereits geschlossen hatte, mussten die beiden die Nacht zum Freitag auf dem Flughafen in Porto verbringen. Janine Kaiser berichtet, sie habe sich dann bei der unbequemen Übernachtung „oder beim Hin-Her-Buckeln mit dem Radkoffer“ den Rücken verrenkt. Ein Brustwirbel sei herausgesprungen.

Folge: Schmerzen beim Laufen, Probleme beim Luftholen. Zudem habe die Sache auch noch auf den Magen gedrückt. Auf der Radstrecke habe sie sich übergeben müssen.

Zerrung wird zur Bremse

In Anbetracht des Handicaps sei ihr Ergebnis im WM-Rennen (zehn Kilometer Lauf/40 Kilometer Rad/fünf Kilometer Lauf) gar nicht so schlecht, auch wenn die Zeit von 2:27:40 h für sie unbefriedigend sei. Die Siegerin ihrer Klasse, Maria Teresa Barreira aus Spanien, war knapp neun Minuten eher im Ziel. Insgesamt waren 17 Starterinnen in dieser Altersgruppe angetreten. Sie habe quasi mit angezogener Handbremse laufen müssen, berichtet Kaiser, die das Rennen schließlich als Vorbereitung fürs nächste ansah. Am kommenden Sonnabend geht sie in Pontevedra in der Triathlon-WM, Langdistanz, an den Startstrich. Drei Kilometer Schwimmen, 120 Kilometer auf dem Rad, 30 Kilometer Laufen heißt die Herausforderung.

Ob die auch Oliver Sebrantke in vollem Umfang angeht, ist fraglich. „Schon beim Warmlaufen habe ich gemerkt, dass die Verletzung nicht ausgeheilt ist“, sagte der 43-Jährige. Die Zerrung habe seinem Oberschenkel schon schmerzhaft zugesetzt, noch bevor das WM-Feld nach dem Start das Stadion von Pontevedra verlassen habe. Für ihn sei es lediglich ums Ankommen gegangen, sagt Sebrantke, an eine Platzierung sei nicht zu denken gewesen.

Auf der zweiten Laufrunde sei ein Laufschritt fast überhaupt nicht mehr möglich gewesen. Unter den 48 Konkurrenten seiner Altersklasse kam er nach 2:52:56 h ins Ziel, fast eine Stunde später als der Erste, der Italiener Huber Rossi. Oliver Sebrantke blieb der Trost, dass auch er mit großem Applaus im Ziel empfangen worden.