Mittwoch, 11. April: Mein Aufgabenbereich in der Zahnrad- und Getriebefabrik Tandler in der Bremer Neustadt ist die Getriebe-Endkontrolle. Hier werden alle Getriebe vor der Auslieferung von mir überprüft, damit unsere Kunden ein hochwertiges Getriebe erhalten. Ich stehe unter der Woche um 4.40 Uhr auf. Ich fahre dann mit dem PKW zur Arbeit. Mein Arbeitsbeginn ist um 7 Uhr. Seit drei Jahren bin ich als lizenzierter Trainer in der LG Bremen-Nord ehrenamtlich tätig. Ich trainiere auch noch mit den Langläufern, um meine Fitness zu erhalten. Trotz meines Wechsels zur LGN bin ich weiterhin als Trainer bei den Leichtathleten des TV Schwanewede im Einsatz. Nach einem arbeitsreichen Tag suche ich das Fitnessstudio im Vegesacker Schwimmbad auf. Denn durch den Halbmarathon, den ich zusammen mit den Leichtathletinnen Lea und Nina Behschnitt am vergangenen Wochenende erfolgreich zurückgelegt habe, braucht mein Körper etwas Entspannungstraining. Im Anschluss mache ich mir Gedanken für das morgige Training mit den Leichtathleten der LG Bremen-Nord. Zum Aufwärmen werden alle Athleten gemeinsam mit mir und Katharina Bintig, unserer Co-Trainerin, 1,2 Kilometer auf der Finnbahn zurücklegen.



Donnerstag, 12. April: Als ich nach dem Aufstehen ins Bad gehe und der Regen gegen das Dachfenster prasselt, denke ich an meinen heutigen Trainingsplan. Die Hochsprungübungen müssten dann verschoben werden. Beim Frühstück schaue ich mir die Wettervorschau an und bin guter Dinge, an dem Trainingsplan festhalten zu können. Zum Glück bildet sich im Baustellenbereich auf der A 27 vor der Ausfahrt Ihlpohl kein großer Stau. Damit erreiche ich nach einem kurzen Zwischenstopp daheim pünktlich den Sportplatz am Löh. Hier bereite ich gleich die Hochsprunganlage für unsere Übungen vor. Nach und nach trudeln 18 Athleten auf dem Sportplatz ein. Nach einer kurzen Trainerbesprechung mit Katharina und James Boyce beginnen wir mit dem Training. Gegen 19 Uhr komplettiert Andreas Haas das Trainerteam. Wir bilden zwei Gruppen nach dem Alter. Andreas und James begeben sich zum Minihürdensprint, „Kathi“ und ich sind beim Hochsprung. So schön wie das Wetter, ist auch die Stimmung auf dem Platz. Nach dem Training unterhalte ich mich noch mit einigen Eltern über den Ablauf am Sonnabend beim Citylauf, bei dem ihre Kinder dabei sind.



Freitag, 13. April: Ich mache mir Gedanken für das Training beim TV Schwanewede. Das Wetter soll nicht so gut werden. Sollen wir in der Halle oder auf dem Sportplatz trainieren? Werde für beide Möglichkeiten das Training planen. Am Arbeitsplatz teilt der erste Kollege aus der Arbeitsvorbereitung, Christof Glücklich, mir gleich mit, welche Getriebe heute eilig ausgeliefert müssen. Der Verkaufsleiter, Robert Kalvelage, hat von einem Kunden eine Anfrage bekommen. Dazu habe ich wie gewünscht eine Sondermessung vorgenommen – typisch für den Freitag. Gegen 10 Uhr erhalte ich einen Anruf von Frau Rösche von der Firma Sport Caarls. Ich kann für einige Athleten der LGN die bestellten Kapuzenshirts abholen. Mein Training in Schwanewede beginnt mit einen 3,7-Kilometer-Dauerlauf um die Kaserne herum. Anschließend gibt es leichte Dehnübungen sowie ein Lauf-ABC. Bei diesen grundlegenden Technikübungen wird der Laufstil geschult. Weil der Regen immer stärker wird, verlegen wir unser weiteres Training in die Halle. Dort machen wir verschiedene Wurfübungen mit dem zwei Kilogramm schweren Medizinball.



Sonnabend, 14. April: Ich wache um 7 Uhr ohne Wecker auf. Nach einem reichhaltigen Frühstück ist Putzdienst in meiner Wohnung angesagt. Ich gehe im Hinblick auf den heutigen Citylauf die Teilnehmerliste durch, um zu sehen, welche Athleten der Altersklassen U20 bis U12 sich aus der LGN und vom TV Schwanewede angemeldet haben. Hiernach begebe ich mich mit meinem Vereinskollegen Torsten Naue um 14 Uhr zum kleinen Markt in Vegesack, um beim Aufbau des Start- und Zielbereichs zu helfen. Vor mir sind schon viele Helfer aus dem Vorstand wie Jürgen Linke, Martin Petzold und Wilhelm Brandt eingetroffen. Von der Langlaufgruppe sind Maren Huckschlag, Janina Beck, Torsten Naue, Christian Pundt, Martin Neumann, Frank Themsen, Holger Bannies, Sven Junge und einige mehr dabei. Wie ein eingespieltes Uhrwerk wird in Kürze alles für den Citylauf hergerichtet. Nebenbei bittet mich Martin Petzold, auch seine kleinen Athleten, die er mit Paul Pundt, Katharina Bintig und Annika Kück donnerstags am Löh trainiert, mit meinen Athleten in mein Aufwärmprogramm vor dem Lauf mit einzubinden. Alle Kinder sind sehr aufgeregt, in den Startbereich gehen zu können. Ich bin immer wieder begeistert, mit welcher Freude und Spaß sie dabei sind. Nach dem Start der jüngeren Läufer habe ich mehr Zeit, mich um meine zwei Athletinnen, Katharina Hofmann und Lea Behschnitt, zu kümmern. Wir drei bereiteten uns auf unseren Start im Fünf-Kilometer-Lauf vor. Nach meinem Lauf besorge ich mir schnell meine Kamera, um noch einige Bilder von der Laufveranstaltung zu schießen. Nachdem alle Läufer im Ziel sind und die Siegerehrung beendet ist, bauen wir den Start- und Zielbereich ab. Am Abend selektierte ich die Fotos und setzte alle in eine Cloud.



Sonntag, 15. April: Ich lege eine Laufpause ein und fahre nach Osterholz-Scharmbeck ins Allwetterbad zum Saunieren. Dort treffe ich einige bekannte Gäste. Natürlich werden die Erwartungen zum heutigen Werder-Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen Leipzig diskutiert. Daheim fotografiere ich einen Kapuzenpullover in Rot mit dem Vereinslogo der LG Bremen-Nord mit meinem Smartphone. Diese Fotos lade ich in die WhatsApp-Gruppe, denn einige Eltern möchten für ihre Kinder solch ein Shirt bestellen.



Montag, 16. April: Wie meistens bin ich eine halbe Stunde früher im Betrieb und kann so den Arbeitstag ruhig beginnen. In der Mittagspause erstelle ich den Plan für mein morgiges Training bei der LGN am Burgwall. Nach Arbeitsschluss fahre ich direkt zum Sportplatz der Waldschule, um die Gerätschaften für das Training in Schwanewede bereitzustellen.



Dienstag, 17. April: Ich werde von unserem Ausbilder Holger Frings hinsichtlich des Firmenstaffellaufs am Himmelfahrtstag angesprochen. Dort starten wir unter den Namen „Roadrunner Tandler“. Holger teilt mir mit, wer dabei ist und dass ich wie immer der Startläufer sein werde. Ich plane auch eine Staffel mit einigen meiner Athleten. Im vergangenen Jahr bestand diese aus Lea und Nina Behschnitt, Julia Fuhrmann und Tia Kettelhake. Nach der Arbeit begebe ich mich direkt zum Burgwall. Das Intervalltraining starte ich gemeinsam mit Katja Hofmann und Silvia Weisshaar.

Zur Person

Peter Helms (63)

ist Lauftrainer der LG Bremen-Nord sowie beim TV Schwanewede. Der ledige Mitorganisator des Vegesacker Citylaufes wohnt in Vegesack und ist von Beruf Mechanikermeister bei der Firma Tandler. Er arbeitet seit 29 Jahren in der Qualitätssicherung.