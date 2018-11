Dominique Horlbeck von den Tri Lizards staunt vor der steilen Wand in der Eggestedter Sandkuhle. „Da soll ich hoch?“, fragt er. Genau wie alle anderen Teilnehmer beim 7. AOK Trail Relay in Brundorf muss der 19-Jährige diese enorme Hürde nehmen und zwar gleich zweimal kurz nacheinander. Dominique Horlbeck macht es so gut wie kein anderer und wiederholt in einer Gesamtzeit von 1:02:14 Stunden über die Vollversion von 13,5 Kilometern bei diesem Hindernisrennen seinen Vorjahressieg.

„Ich habe früher gerungen. Da braucht man viel Kraft. Dies kommt mir nun beim Trail Relay zugute“, verrät der Auszubildende für Lebensmitteltechnik. Eineinhalb Monate vor dem Trail Relay beginnt der Youngster stets mit den Vorbereitungen auf den Wettkampf. In Brundorf selbst trainiert der Nienburger aber nicht: „Das ist dann doch ein bisschen weit für mich.“ Die Konkurrenz darf sich freuen, dass der Triathlet nur einmal im Jahr an einem solchen Event teilnimmt. Dass er dies aber ausgerechnet in Brundorf macht, wird Christoph Freudenfeld vom TSV Worpswede erneut zum Verhängnis. Wie bereits im Vorjahr muss sich der 44-jährige Orientierungsläufer nur Dominique Horlbeck geschlagen geben. „Ich habe ihn meistens gesehen, konnte Dominique aber nicht mehr einholen“, berichtet Freudenfeld. Dieser zeigt sich begeistert über den neuen Parcours, der wegen des zu trockenen Sommers in eine ganz andere Richtung als bei den ersten sechs Auflagen der Veranstaltung geht: „Die Neuerungen sind toll. Die neue Strecke ist auch viel anspruchsvoller als die alte.“ Besonders die Sandkuhle habe es in sich gehabt. „Der Anstieg war so steil, dass man nur auf allen Vieren da hoch kam“, versichert der Familienvater. Einen Großteil der Strecke absolviert Christoph Freudenfeld mit David Rosenbrock von der SG Beverstedt, der am Ende wie im Vorjahr Dritter wird.

Eine besondere Herausforderung: In diesem Container versinken die Läufer bis zu den Knien im Matsch-Wasser. Auch die anderen Hindernisse sind nicht einfach zu bewältigen. (Hollmann)

Dominique Horlbeck hat am Anfang mit Tobias Görner von den OCR Heidesprintern ebenfalls einen Weggefährten, der ihm vermutlich auch bis zum Ende den Sieg streitig gemacht hätte. Doch bereits nach wenigen Hundert Metern verknackst sich der 23-Jährige das Sprunggelenk im linken Fuß und muss das Rennen deshalb frühzeitig beenden. „Da lag ein Stein quer“, informiert der Feuerwehrmann. Er habe schon mal etwas am selben Sprunggelenk gehabt und wusste deshalb sofort, dass es nicht mehr weitergeht. Wegen der Verletzung gerät nun auch seine Teilnahme am „Getting Tough“ in Thüringen in vier Wochen in Gefahr. Dieser Wettbewerb gilt als härtestes Hindernisrennen Europas. Tobias Görner will nun im nächsten Jahr einen neuen Anlauf in Brundorf nehmen. „Ich bin über seine Aufgabe aber nicht unglücklich, weil der Wettbewerb auch so schon anstrengend genug für mich war“, räumt sein Widersacher Dominique Horlbeck ein. Er habe trotz der höheren Anforderungen aber gleichzeitig mehr Spaß gehabt als in den Vorjahren.

Ganz in der Nähe des Containers, in dem die Läufer bis zu den Knien im Matsch-Wasser versinken, befindet sich Ariane Sperling unter den zahlreichen Zuschauern. Mit viel Geduld wartet die Schwanewederin darauf, dass ihr Ehemann Sven Sperling, der im Team „Offroad Ferraris“ startet, das Hindernis passiert. Dann wähnt sie ihren Gatten am Horizont: „Der hat ja die Hälfte von seiner Hose verloren.“ Es stellt sich jedoch heraus, dass einem Mitstreiter und eben nicht ihrem Gatten das Malheur passiert ist. „Die sehen von weitem aber auch alle gleich aus“, sagt Ariane Sperling. Dies liegt auch daran, dass die meisten Teilnehmer von oben bis unten verdreckt sind. Ein Läufer strauchelt im Container und taucht deshalb mal gleich mit dem gesamten Körper im Wasser unter. Nach einer kurzen Begutachtung der nicht schlimmen Folgen geht es aber gleich weiter.

Strapazen für die Teilnehmer

Der Sohn von Sven und Ariane Sperling, Finn, hat bereits den Kinder-Parcours erfolgreich absolviert und feuert nun die Teilnehmer der beiden anderen Wettbewerbe an. „Los, gleich bist du im Ziel“, motiviert der Elfjährige einen Starter, der so aussieht, als könnte er jeden Moment zusammenbrechen. Bei den abschließenden Hindernissen sind vielen Teilnehmern die Strapazen deutlich anzusehen. So manch ein Läufer legt bei der Überwindung eines hohen Zaunes erst einmal sitzend oder gleich liegend ein kleines Päuschen auf demselbigen ein. Viele Starter können den riesigen Haufen mit den Strohballen nicht ohne fremde Hilfe überwinden. Bei vielen Teilnehmern zieht jemand von oben und schiebt ein anderer von unten. Für Ariane Sperling steht auch deshalb fest: „Ich werde in 100 Jahren hier nicht starten.“ Stattdessen drückt sie lieber ihrem Mann und ihren Freundinnen Melanie Scarlino, Katja Blendermann und Carmen Bronicki am Streckenrand die Daumen.

Dass der eine oder andere Teilnehmer der Veranstaltung auch so richtig schön positiv „verrückt“ ist, stellt Alex Korte von der „Sportskanonen“ aus Oldenburg unter Beweis. Nachdem er gerade erst die Ziellinie nach 13,5 kräfteraubenden Kilometern überquert hat, packt er noch spontan ein paar Liegestütze oben drauf. „Ich hätte mir noch mehr Hindernisse auf der Strecke gewünscht“, sagt Korte. Als sehr erfrischend habe er allerdings das Bad zwischendurch im kleinen Eggestedter See empfunden.

Mit 927 Meldungen verzeichnet der Trail Relay einen neuen Teilnehmerrekord. Bei den Damen siegte über die Vollversion erneut Sabrina Timmes vom TuS Varrel. Sie wurde nach 1:13:20 Stunden im Ziel begrüßt. „Ich finde es gut, dass es vor der Veranstaltung noch einmal geregnet hat, sodass die Strecke ordentlich nass war“, teilt Andreas Dobrawa aus dem Organisationsteam mit. Zum Glück seien ernsthafte Zwischenfälle ausgeblieben, so Dobrawa. Die Light-Version über 8,9 Kilometer bei den Männern entscheidet Naicafe Samin in 53:08 Minuten zu seinen Gunsten. Nur knapp zwei Minuten langsamer unterwegs ist Sandra Sahlmann vom TSV Neuenwalde als Siegerin bei den Frauen.