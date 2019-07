Fabio Bartolone hat sein Versprechen eingelöst und den Halbmarathon in Hamburg absolviert. (Björn Hake)

Es herrscht brütende Hitze. Was kann dann alles unternommen werden? Zum Beispiel geht es zum Badesee oder in die Eisdiele. Andere Menschen verkriechen sich aber auch in einem kühlen Zimmer. Man kann sich aber auch einer schwierigen Aufgabe stellen – etwa einer sportlichen. Das hat am Sonntag Fabio Bartolone gemacht. Der Trainer des Volleyball-Zweitligisten TV Baden lief den Hamburger Halbmarathon, der in diesem Jahr zum 25. Mal ausgetragen worden ist. Dem Coach blieb – trotz der großen Hitze – nichts anderes übrig, als die 21 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt der Elbmetropole anzugehen. Denn er hat es versprochen, den Halbmarathon zu laufen.

Die Idee war entstanden, als die Badener während ihrer Premieren-Saison in der 2. Bundesliga die schwierigste Phase durchgemacht hatten. Der TVB hatte Anfang Februar das Abstiegsduell mit dem USC Braunschweig mit 0:3 verloren. „Da standen wir gefühlt mit einem Bein in der 3. Liga“, erinnert sich Fabio Bartolone an den Tiefpunkt der vergangenen Spielzeit. „Nach dem Spiel haben wir in der Kabine ein intensives Gespräch geführt. Ich habe den Jungs gesagt, dass ich an unseren Klassenerhalt fest glaube.“ Und der Coach gab ein Versprechen ab. „Ich habe der Mannschaft geschworen, dass ich einen Halbmarathon laufe, wenn wir in der 2. Liga bleiben“, verrät Bartolone einen Inhalt des Kabinengesprächs.

Nach der deprimierenden Niederlage in Braunschweig ging jedoch der große Ruck durch die Mannschaft: Sie verlor kein Spiel mehr und machte am letzten Spieltag beim Moerser SC den Klassenerhalt perfekt. Zu diesem Zeitpunkt stand für Fabio Bartolone fest, dass viel schweißtreibendes Training auf ihn wartet – schließlich musste er sein Versprechen einhalten, dass er in Braunschweig abgegeben hatte. „Dass wir nach der Partie in Braunschweig nicht mehr verloren haben, kann natürlich mit meinem Versprechen zusammenhängen, vielleicht war es aber auch nur Zufall“, sagt Bartolone schmunzelnd.

Nach der Partie in Moers blieben dem erfahrenen Volleyball-Coach zwei Monate, um sich auf den Halbmarathon in Hamburg vorzubereiten. „Dreimal pro Woche habe ich trainiert“, schildert Bartolone sein Programm. Er habe sich dabei stets bei der Länge seiner Läufe gesteigert. „Mehr als 13 Kilometer am Stück bin ich aber nie gelaufen.“ Er wusste in Hamburg somit nicht, wie es sich anfühlt, noch acht Kilometer oben drauf zu packen.

Hinzu kam dann noch die fast unerträgliche Hitze. Wie im gesamten Norden Deutschlands krabbelte das Thermometer auch in Hamburg über die 30-Grad-Marke. Bartolone: „Bei dieser Hitze war es schon fast gefährlich zu laufen. Aber als Italiener ist man solch eine Hitze ja gewohnt“, nahm Bartolone die Wetterlage mit Humor. Insgesamt gingen bei praller Sonne 8402 Läufer das Rennen an, von denen 8056 das Ziel bei der Hamburger Messe erreichten. Einer von ihnen war Fabio Bartolone, der als Belohnung eine Medaille mit nach Hause nehmen durfte. „Die haben alle Läufer bekommen, die das Ziel erreicht haben.“

Doch nicht nur das Stückchen Metall wird ihn an den Halbmarathon erinnern, sondern auch das Drumherum. „Die Stimmung in den Straßen war unglaublich toll“, sagt Bartolone. „Man wurde von den Zuschauern richtig angefeuert. Das war schon sehr emotional. Zudem habe ich so viele tolle Menschen aus anderen Ländern kennengelernt.“

All diese Eindrücke wird Fabio Bartolone wohl nicht mehr vergessen. Daher rückte seine Zeit für ihn auch vollkommen in den Hintergrund. Nach 2:50:36 Stunden kam er im Ziel an. Mit seinem Resultat sei er zufrieden. Zudem hatte die Teilnahme noch eine weitere Auswirkung. „Ich werde mich in Zukunft auf jeden Fall fit halten“, sagte Bartolone. „Und wenn wir auch in der nächsten Saison die 2. Liga halten, könnte ich doch wieder einen Halbmarathon laufen.“