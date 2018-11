Christian Siedlitzki (rechts) und Sieger Finn Hannawald. (FR)

Thülsfeld. Christian Siedlitzki meldet sich eindrucksvoll zurück: Nach überstandenen gesundheitlichen Problemen und erst zwei Wochen Training belegt der Athlet vom LAV Verden hinter dem 35 Jahre jüngeren Finn Hannawald (Oldenburger Bären) den zweiten Gesamtrang beim Duathlon in Thülsfeld. Acht Sekunden trennten den Armsener (1:00,07std) vom ersten Platz. Auf Rang drei folgte Marvin Beckemper (LC Nordhorn) mit einer halben Minute Rückstand.

Wie schon eine Woche zuvor in Hamburg beim Ironman musste auch diesmal das Schwimmen ersatzlos gestrichen werden. Stattdessen gab es einen Duathlon. Die Strecke sah für die 180 Teilnehmer zweieinhalb Kilometer Laufen, 20 Kilometer Radfahren und nochmals fünf Kilometer Laufen vor.

Die Laufstrecke führte am See entlang. Der teils tiefe Sandboden kostete die Sportler viel Kraft und Zeit. Trotz des Trainingsrückstandes lief Siedlitzki als Vierter in die Wechselzone. Nach einem schnellen Wechsel rückte er auf Platz zwei auf. Der Junior Finn Hannawald gab beim Radrennen das Tempo vor, Siedlitzki konnte aber bei der hohen Geschwindigkeit gut mithalten. Beide fuhren schließlich einen kleinen Abstand zur Verfolgergruppe heraus. Auf den abschließenden fünf Kilometern wechselte die Führung im Sekundentakt, aber im weiteren Verlauf des Rennens waren die noch fehlenden Trainingskilometer ausschlaggebend.

Am Ende hatte Siedlitzki dennoch seine Erwartungen übertroffen: „Ich war mir nicht sicher, ob es schon für einen vorderen Platz reicht. Das gleich Platz zwei dabei herauskommt, macht mich glücklich und zuversichtlich für die nächsten Rennen“, resümierte er. Weiter geht es für Siedlitzki an diesem Wochenende beim Gewoba-Triathlon in Bremen.