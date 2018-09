Mario Lawendel feiert nach seiner Ellenbogenverletzung beim Silbersee-Triathlon sein Comeback, dämpft aber die Erwartungen. (Christiane Golenia)

Bei den Tri-Wölfen vom LC Hansa Stuhr laufen die letzten Vorbereitungen für ihren 25. Silbersee-Triathlon auf Hochtouren. 1000 Athleten werden am Sonntag zur Jubiläumsveranstaltung erwartet. Dazu noch einmal 150 „Powerkids“ zu den erstmals angebotenen Nachwuchswettbewerben am Sonnabend. „Wir wollen Teilnehmern und Zuschauern wieder ein unvergessliches Erlebnis rund um das Eventgelände am Silbersee bereiten“, erklärt Organisationsleiter Jan Neubauer. Dabei wird es zahlreiche sportliche Höhepunkte geben. Einen davon möchte Vorjahressieger Philipp Fahrenholz für sich verbuchen.

„Die Form ist eigentlich in allen drei Disziplinen besser als im Vorjahr“, verrät der in diesem Jahr erstmals mit Profilizenz startende Weyher. Bereits eine Woche später will Fahrenholz in Polen seinen nächsten Ironman 70.3 absolvieren. „Das Rennen am Silbersee werde ich aus dem Training heraus bestreiten. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch gewinnen und damit wieder das Double aus Weyhe (Duathlon, d. Red.) und Stuhr wiederholen.“

Lawendel feiert Comeback

Ebenfalls auf der olympischen Distanz messen sich die Landesligateams. Als einzige Mannschaft aus dem Kreisgebiet sind die Tri-Wölfe dabei. Zuletzt gelang in Peine ein siebter Platz. Beim Heimrennen soll es nun noch besser laufen. Insbesondere Oliver Sebrantke wird eine Spitzenplatzierung zugetraut. Gespannt sein darf man aber auch auf das Comeback von Mario Lawendel. Im Vorjahr stand der Stuhrer im Sprinttriathlon auf dem Treppchen. Nach seiner im April bei einem Radsturz erlittenen Fraktur am Ellenbogengelenk dämpft Lawendel jedoch die Erwartungen: „Ich befinde mich noch im Aufbautraining. Besonders das Schwimmen bereitet noch Probleme.“

Die schnellste Zeit auf der olympischen Distanz ist erneut Konstantin Bachor (Regionalliga VfL Wolfsburg) zuzutrauen. Auf der Sprintdistanz wird es einen neuen Sieger geben, da der Vorjahresschnellste Sven Kiene (Hannover 96) eine Supporter-Rolle beim zeitgleich stattfindenden Ironman Hamburg übernommen hat.

Dem Ironman Hamburg hat „schweren Herzens“ auch Manfred Hinzmann (TCB Bremen) den Vorzug gegeben. Der 79-jährige Stuhrer war bislang bei allen 24 Silbersee-Triathlons gestartet. Jetzt lockt ihn noch einmal die Aussicht auf einen Slot für die Ironman-WM auf Hawaii. Bei den Frauen möchte einmal mehr die Hamburgerin Nina Rosenbladt als Erste den Zielbogen durchlaufen.

Die Meldestatistik weist mehr als 900 Anmeldungen aus. „Der See wird wieder brodeln“, freut sich Neubauer. In allen Wettbewerben sind noch wenige Plätze verfügbar. Für eine gelungene Organisation der Jubiläumsveranstaltung werden dringend noch etliche Helfer benötigt. Anmeldungen sind unter http://silbersee-triathlon.com möglich.

Weitere Informationen

Vorläufiger Zeitplan

Samstag

15 Uhr: Start Schüler/innen D

15.15 Uhr: Start Schüler/innen C

15.30 Uhr: Start Schüler/innen B

16.05 Uhr: Start Schüler/innen A, Jugend A/B

ab 17.30 Uhr: Siegerehrung

Sonntag

9 bis 9.30 Uhr: Starts olympische Distanz (Regionalliga, Landesliga, Einzelstarter, Staffeln)

ab 13 Uhr: Siegerehrung

13.30 bis 14.30 Uhr: Starts Sprint- und Volkstriathlon (Einzelstarter)

14.35 Uhr: Start Staffeln

ab 16.45 Uhr: Siegerehrung CGO