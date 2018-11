Christian Siedlitzki. (FR)

Bokeloh. Beinahe-Unfall, Aufholjagd und langes Warten – für den Armsener Triathlet Christian Siedlitzki verlief die niedersächsische Triathlon-Landesmeisterschaft über die Sprintdistanz in Bokeloh äußerst spannend. Und auch erfolgreich: Am Ende stand der Landesmeistertitel in seiner Altersklasse M50-54 zu Buche.

Die LM war für den Athleten in Diensten der LG Kreis Verden ein erster Formtest für die im Juli anstehende Weltmeisterschaft in Dänemark. Insgesamt traten 700 Sportler an, weshalb der Wettbewerb in zehn Wellen startete. Zunächst ging es in das Freibad Bokeloh, wo im 50-Meter-Becken 700 Meter zu absolvieren waren. Siedlitzki verließ als Neunter das Becken. Anschließend schwang er sich auf sein Rad und hatte eine anspruchsvolle Strecke zu bewältigen. Auf 21,2 Kilometern wartete ein welliger Rundkurs mit zwei großen Anstiegen – und einer Verkehrsinsel. Diese wurde dem Armsener beinahe zum Verhängnis, erst im letzten Moment konnte er noch ausweichen. „Da hatte ich einen Schutzengel“, gab Siedlitzki zu.

Als Neunter ging er dann die 5,2-Kilometer-Laufstrecke an. Nach und nach überholte Siedlitzki seine Konkurrenten und überquerte die Ziellinie in 1:06:53 Stunden. Im Anschluss hieß es warten auf die anderen Wellen. Nach zwei Stunden war klar: Siedlitzki durfte die Verteidigung seines Landesmeistertitels aus dem Vorjahr sowie den insgesamt 22. Platz bejubeln.