Beim zweiten "Crow Mountain Survival"-Hindernislauf haben fast 300 Sportler mitgemacht. (BREMEN RACING/A. Mahnken)

Klettern, laufen, schwimmen – und das nur ein paar hundert Meter weit entfernt vom Stadtkern. 292 Sportler haben am Wochenende am zweiten „Crow Mountain Survival“ teilgenommen, einem Extrem-Hindernislauf am Werdersee.

Mehr als zwei Dutzend Hindernisse haben die Projekt-Organisatoren des ATS Buntentor und der Laufveranstalter Bremen Racing auf der Sportanlage Kuhhirten/Stadtwerder aufgestellt. Die Läufer mussten einen Hang herunterkrabbeln, Baucontainer überwinden oder sich an Klettergriffen entlang hangeln. Bei der Veranstaltung ging es aber nicht nur um den Sport: Durch ihre Anstrengungen und ihre Meldegelder sammelten die Sportler einen Beitrag für die Bremer Krebsgesellschaft. Etwa 80 Helfer haben die Strecke betreut.

Jenny Vico vom ATS Buntentor gewann den 15-Kilometer-Lauf mit einer Zeit von 1:39:59 Stunden. Bei den Männern setzte sich Sebastian Baumann vom ATS Buntentor durch (1:30:40). Über die Zehn-Kilometer-Distanz liefen Til Sander (1:02:51) und Sabrina Timmes (1:04:54; TuS Varrel) als Erste durch das Ziel. Siegreich in der Einsteigerstrecke über fünf Kilometer waren Eddie Pundt (32:48; LG Bremen-Nord) und Katharina Kleczek (36:17). Beim Teamwettkampf über fünf Kilometer gewann im Endlauf das Team „Paulaner’s im Wehrschloss“ in einer Zeit von 1:40:18. Auf der Kinderstrecke (1,2 Kilometer) holten sich Luisa Schlierf (9:55) und Peke Fischer (8:02, ATS Buntentor) den Sieg.

Für den dritten „Crow Mountain Survival“-Hindernislauf im September 2019 können Sie sich hier jetzt schon anmelden.