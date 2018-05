Am 9. Juni startet wieder der Fischerhuder Sommerlauf. (dpa)

Start des „Fischerhuder Sommerlaufes“ ist am Sonnabend, 9. Juni, um 19 Uhr beim gemeinsamen Aufwärmen, um 19.45 Uhr fällt der erste Startschuss. In drei Läufen haben große und kleine Sportler die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Jogger, Walker, Fans und Glücksbringer sind laut Organisationsteam auf und neben der Strecke willkommen. Für die Kleinen gibt es einen 1000-Meter-Lauf, der um 19.45 Uhr startet. Die älteren Sportler wählen zwischen einer Fünf-Kilometer- (ab 20.15 Uhr) und einer Zehn-Kilometer-Strecke (ab 20 Uhr). Zieleinlauf ist vor Brünings Scheune. Dort sorgen die Veranstalter wieder für eine gemütliche Kulisse, die zum Anfeuern und Mitfiebern, aber auch zum Ausruhen und Feiern einlädt. DJ Ahmet legt sommerliche Rhythmen auf.

Anmeldung im Internet oder vor Ort

Anmelden können sich interessierte Teilnehmer ab sofort im Internet unter www.sommerlauf-fischerhude.de und direkt am Empfang der Brüning-Gruppe, Landstraße 30, in Fischerhude sowie in Brünings Scheune. Kurzentschlossene haben auch die Möglichkeit, sich bis kurz vor dem Startschuss direkt vor Ort anzumelden. Die Startgebühren für den Fischerhuder Sommerlauf betragen fünf Euro für Kinder und zehn Euro für Erwachsene. Der Verein „Sportfreunde Fischerhude e.V.“ stellt alle Erträge einem gemeinnützigen Projekt zur Verfügung.