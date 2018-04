Der Lauftreff wurde 1989 von sechs Frauen einer Aerobicgruppe gegründet, die sich in der Sommerpause alljährlich zum Laufen trafen und gerne eine dauerhafte Laufgruppe etablieren wollten. Seit nunmehr 29 Jahren findet in diesem Lauftreff jeder seinen Platz – vom Laufanfänger über den Freizeitjogger bis zum Marathonläufer in allen Altersklassen.

„Wir laufen in der Sommer-Saison auf verschiedenen Strecken rund um Schwanewede durch Wald und Flur“, stellt sich die Gruppe vor. Und das Schöne dabei: „Wir laufen bei jedem Wetter. Es ist immer jemand da, keiner läuft allein.“ Angeführt wird der Lauftreff vom Team 3 – Volker Kück, Kirsten Eisele, Michael Stingl und vielen weiteren Helfern. Weitere Informationen zum Lauftreff gibt es im Internet unter www.lauftreff-tv-schwanewede.de. (wk)