Über die vermessene Zehn-Kilometer-Strecke blieb Frank Themsen um eine Sekunde unter der 38-Minuten-Marke. Bei den hohen Temperaturen holte sich der Langstreckler der LG Bremen-Nord damit nach längerer Verletzungspause den guten dritten Gesamtplatz. Rang vier ging dahinter an einen weiteren Nordbremer, Matthias Kiel vom VC Vegesack, in 39:22 Minuten.

Über die Fünf-Kilometer-Runde belegte ein Trio der LG Bremen-Nord gleich geschlossen die Gesamtränge zwei bis vier. Angeführt wurde diese Dreiergruppe von Holger Bannies mit einer Laufzeit von 20:17 Minuten, gefolgt von Ingo Jagdhuber (20:25) und Fabian Sobota (21:02). Holger Bannies gewann damit zugleich die Wertung der M 55 und Fabian Sobota bei der M 30. Der Gesamtsieg ging an den Bochumer Hauptklassenläufer Joshua Gösmann in 19:38 Minuten.

Haarscharf am Podest vorbei

Bei den Frauen verfehlte Maren Huckschlag nach 24:04 Minuten um lediglich zwölf Sekunden als Gesamtvierte das Siegerpodest. Dafür konnte sich die Nordbremerin den Altersklassen-Sieg in der W 50 sichern. Weitere Top-3-Ränge in den einzelnen Klassenwertungen erzielten dazu Anja Bahr (26:50) auf Position drei der W 50 und Tanja Themsen (30:37) als Zweite der W 45. Dazu belegte der ehemalige Schwimmer Andre Wagschal aus Blumenthal in 29:33 Minuten Rang drei der M 50. Alle Starter hatten als Handicap auf der Ostsee-Insel nicht nur mit den Wetterbedingungen zu kämpfen, sondern mussten auch eine um knapp 200 Meter zu lange Fünf-Kilometer-Runde absolvieren.

Ebenfalls in Schleswig-Holstein startete Lauritz Grote von der LG Nord. Beim 8. „imland“-Lauf in Rendsburg gewann er das Fünf-Kilometer-Rennen in glatten 17 Minuten mit einem komfortablen Vorsprung von 24 Sekunden.