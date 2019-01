Müden (Örtze)

Fünf Titel für LGKV-Läufer bei Cross-Bezirksmeisterschaft

Patrick Hilmes

Lediglich zwölf LGKV-Läufer gingen bei der Cross-Bezirksmeisterschaft in Müden (Örtze) an den Start. Das waren nur halb so viele wie ein Jahr zuvor. Dennoch verbuchte der Leichtathletik-Verein fünf Titel.