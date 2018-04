An der Startlinie kann es beim I-Run, wie hier beim Fünf-Kilometer-Lauf im vergangenen Jahr, angesichts der zahlreichen Teilnehmer schon einmal eng werden. (Björn Hake)

Die olympischen und paralympischen Spiele in Pyeongchang sind gerade zu Ende gegangen, nun geht es bald in Achim weiter. Zugegeben, die sportlichen Bestzeiten, die Werbeeinnahmen und das weltweite Interesse dürften bei Weitem nicht so groß ausfallen. Aber mit dem gleichen Sportgeist und dem gleichen Gedanken der Inklusion wie bei der Großveranstaltung in Südkorea geht es auch beim alljährlichen I-Run voran, der von örtlichen Sportvereinen im Zusammenspiel mit der Stiftung Waldheim organisiert wird.

Das Konzept hinter dem I-Run: Alle sind dabei und laufen gemeinsam. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Profis und Amateure ebenso wie Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. "Wir erwarten rund 600 Teilnehmer und Teilnehmerinnen", sagt Katharina Englisch, Sprecherin der Waldheim-Gruppe. "Das sind zumindest die Zahlen, die wir aus den vergangenen Jahren gewohnt sind." Genaueres könne sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, da die Anmeldung, die noch bis Anfang Mai unter www.i-run-achim.de möglich ist, erst gerade freigeschaltet wurde. Am Sonntag, 6. Mai, ist es in diesem Jahr dann soweit und der Startschuss zu der Veranstaltung ertönt.

Ein neuer Lauf kommt hinzu

Das Organisationsteam, zu dem unter anderem auch Heiko Bergmann von der Waldheim Begegnungs- und Beratungsstelle (Wabe), Herbert Eckhoff vom TSV Uesen, Ingrid Heger vom TSV Achim und Rainer Siemt vom TV Baden gehören, zeigt sich zuversichtlich. "Es ist so", sagt Katharina Englisch, "dass unsere Veranstaltung in den vergangenen Jahren zu einem wirklichen Volksfest, einem Volkslauf gewachsen ist". Dafür verantwortlich sei aber nicht nur der Sport, auch auf das "Drumherum" würde man einen Schwerpunkt setzen. So gibt es zum Beispiel auch in diesem Jahr wieder eine Sambagruppe, die das Event musikalisch begleitet. Und um den Start/Ziel-Bereich herum, dort wo sich die Familien aufhalten, soll es wieder reichlich Essens- und Getränkestände geben. "Ein buntes Get-together" sei laut Englisch das Ziel.

Auch sportlich möchte man bei der sechsten Ausgabe der Veranstaltung wieder ein breites Spektrum an Menschen ansprechen. "Wir hatten zuletzt auch immer eine schöne Mischung aus Profis und Amateuren", berichtet Englisch. Zwei Läufe seien sogar wettbewerbsfähig, also offiziell vom Deutschen Leichtathletikverband vermessen: die Strecken über fünf und über zehn Kilometer. "Also bieten wir einen Wettbewerb für die Menschen, die etwa auch Marathon laufen, aber genauso für die Familien und Freizeitläufer."

Auch eine Neuheit gibt es beim sechsten Achimer I-Run zu verkünden. "Veranstaltet wird das Ganze von der ,Aktion Mensch', und die haben in diesem Jahr das Thema 'Inklusion von Anfang an' auserkoren", erklärt Englisch. Im Zuge dieses Mottos habe man sich auch in Achim etwas Neues für die jüngeren Sportskanonen ausgedacht. "Sonst hatten wir nur den Bambini-Lauf, bei dem Kinder bis acht Jahre mitmachen durften. Jetzt gibt es zusätzlich noch den Schüler-Lauf für Neun- bis 15-jährige."

Die Teilnahme an diesen Läufen ist kostenlos und selbstverständlich ebenfalls auch für Menschen mit Beeinträchtigung offen. Zweieinhalb Kilometer ist die Länge des Jugend-Laufs, die Kleinsten müssen einen Kilometer hinter sich bringen. Außerdem gibt es beim I-Run wieder einen Fünf- und Zehn-Kilometer-Lauf, eine Staffel sowie einen Nordic-Walking-Wettbewerb. Am Ende gilt dann bei allen Wettkämpfen des I-Runs: Jeder, der es zur Ziellinie schafft, bekommt auch eine Medaille. "Die schnellsten Läufer bekommen natürlich tolle Preise, aber allgemein lautet das Motto: Dabei sein ist alles", betont Englisch.



Auch dieses Mal gibt es wieder den frühjährlichen Vorbereitungslauf auf den I-Run im Achimer Stadtwald. Am Sonntag, 15. April, um 11 Uhr ist Treffen am Vereinsheim des TSV Uesen. Die Strecke des Testlaufs ist zweieinhalb Kilometer lang.