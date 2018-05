Die Leichtathleten von Werder und dem Bremer LT trainierten in Durban. (FR)

Das gemeinsame Trainingslager der Leichtathleten des SV Werder Bremen und des Bremer Leichtathletik Teams war ein besonderer Schritt für beide Vereine, da in den letzten 20 Jahren doch eher Konkurrenzdenken herrschte. Für die 16 Athleten ging es in ein gemeinsames Trainingslager in der Bremer Partnerstadt Durban in Südafrika. Trainer Jens Ellrott (BLT) und Roman Fricke (SVW) wählten Südafrika bewusst, denn beide waren 2017 schon auf Einladung des Bremer Leichtathletik-Verbandes in Durban, um die dortigen leistungssportlichen Strukturen kennenzulernen, Kontakte auf Leistungssportlicher Ebene zu knüpfen, aber auch um entstehende Leichtathletik Projekte im Großraum Durbans mit ihrem Knowhow zu unterstützen. Bei dem Trainingslager in dieser besonderen Kulisse ging es aber nicht nur um das sportliche: „Uns ging es auch darum, dass die Athleten das Land und die Leute kennen lernen“, sagt Ellrott, bekennender Südafrika-Fan.

Training bei 25 Grad

Trainiert wurde draußen bei durchschnittlichen 25 Grad. In den Trainingseinheiten ging es hauptsächlich um Grundlagentraining als Vorbereitung auf die kommende Freiluftwettkampfsaison. „Wir haben in den zwei Wochen zweimal täglich eineinhalb Stunden trainiert. Die Athleten haben das Training sehr gut aufgenommen und wir konnten so Erfolge aufbauen, für die wir sonst vier Wochen gebraucht hätten“, sagt Ellrott.Und da die Athleten auch mehr als nur die Tartanbahn sehen sollten, wurde auch auf Safari-Tour gegangen, Märkte besucht und mit Haien getaucht.