Symbolbild (Björn Hake)

Lauritz Grote von der LG Bremen-Nord lief auf einen ersten und einen zweiten Platz bei seinen Starts über die Mittelstrecken-Distanzen von fünf Kilometern. Bei der Laufserie im Mühlenkreis Lübbecke-Minden in Preußisch Oldendorf fehlten Lauritz Grote im Ziel als Zweiter nach 18:34 Minuten lediglich drei Sekunden auf Sebastian Maschmeyer vom SC Herringhausen. Beim 23. Kurparklauf in Bad Nenndorf gelang ihm entlang der Kurpromenade ein überlegender Sieg in 19:44 Minuten.