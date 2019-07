„Huchting läuft“ am Freitag, 13. September, ab 17 Uhr rund um den Sodenmattsee. Willkommen sind alle, die gerne laufen, walken oder es einfach mal ausprobieren möchten. Anmeldungen sind möglich als Einzelperson für die Fünf-Kilometer-Lauf- oder Walkingstrecke und für die Mixed-Staffel (4 x 1km). Besonders Eifrige können sowohl an einem Einzellauf als auch am Mixed-Staffel-Lauf teilnehmen. Anmelden können sich unter anderem Jung und Alt, Familien, Schulen, Firmen, Vereine.

Der Spaß am Laufen und der Bewegung steht im Vordergrund. Als besonderen Anreiz gibt es auch Preise zu gewinnen. Für Getränke und Snacks wird gesorgt. Der Lauf wird von der Leichtathletikabteilung des TuS Huchting und vom Ortsamt Huchting organisiert. Anmeldungen ab sofort und bis spätestens 26. August bitte an info@tus-huchting.de oder office@oahuchting.bremen.de.