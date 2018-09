Adolf Weigelt holte in seiner Altersklasse Gold. (Christian Kosak)

Ilse Röth vom Lauftreff des TV Schwanewede hat beim 49. Straßenlauf des TSV Wanna in 52:45 Minuten über die Zehn-Kilometer-Distanz den ersten Platz in der Altersklasse der Damen W 60 erreicht. Der Nordbremer Adolf Weigelt absolvierte diese Strecke zudem in 1:08:50 Stunden und sicherte sich dadurch bei den Männern M75 ebenfalls die Goldmedaille.

Weigelt nahm damit seinem Kumpel Hans-Jürgen Büse (HSG Schwanewede/Neuenkirchen) bei einem der ältesten Läufe Norddeutschlands 42 Sekunden ab. Dieser belegte bei den Männern M65 den dritten Platz. „Am Anfang kam ich nicht richtig in den Tritt, weil ich auf Adolf gewartet habe“, teilte Büse mit. Auf den letzten Kilometern lief ihm Weigelt dann aber noch davon. „Für mich war es auch zu warm. Die Sonne knallte unerbittlich auf uns Läufer herunter“, so Büse.