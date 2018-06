Drei mal 900 Meter müssen die jungen Läufer bei der Stadtstaffel-Meisterschaft bewältigen. (Sebi Berens)

Glücklich – aber auch erschöpft – lässt sich die neunjährige Alisa in die Arme ihrer Mutter fallen. Die Grundschülerin hat gerade ihren ersten großen Stadtlauf bewältigt. Neben ihr haben auch viele andere laufbegeisterte Menschen am 20. Stadtlauf, der quer durch die Verdener Innenstadt verlief, teilgenommen. Manche wollten Rekorde brechen, für andere ging es vielmehr um das Dabeisein.

Sie sei nicht besonders sportlich, gesteht Alisa: „Dennoch wollte ich zeigen, was ich kann.“ Gemeinsam mit zwei weiteren Freunden nahm die Grundschülerin an der Stadtstaffel-Meisterschaft für die vierten Klassen und jünger teil. Eine Strecke von drei mal 900 Meter mussten die Kinder, immer im Wechsel, zurücklegen. „Das war ein komisches Gefühl, dass uns so viele Menschen angefeuert haben. Aber irgendwie hat sich das auch gut angefühlt“, findet Alisa. Dass es für ihr Team und sie nicht für den ersten Platz gereicht hat, stört sie dabei überhaupt nicht. Es habe ihr trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Sie wolle auch in Zukunft öfter mal laufen.

Bereits seit dem frühen Freitagabend hat sich die Verdener Innenstadt in eine eigene kleine Sportarena verwandelt. Die Stimmung ist ausgelassen, sowohl bei den Sportlern als auch bei den Besuchern, die an den Streckenrändern die Läufer jubelnd motivieren. Die Stadtstaffel-Meisterschaft ist in drei Kategorien unterteilt. Neben den vierten Klassen drücken sich auch die fünften bis achten sowie die neunten Klassen und höher in jeweils einem eigenen Durchgang den Staffelstab in die Hand. Dabei werden sie besonders von Eltern, Verwandten und teilweise auch den Sport- und Klassenlehrern angefeuert.

Jeder kann sportliches Können unter Beweis stellen

Dabei sind die drei Runden, die für den Staffellauf mitten durch die Verdener City führen, in nur wenigen Minuten absolviert. Für den Jedermann-Lauf, der im Anschluss an die Staffelmeisterschaft stattfindet, braucht es hingegen etwas mehr Zeit. Hier müssen die Läufer eine Strecke von 4,5 Kilometern bewältigen. Vorausetzungen gibt es, wie der Name schon sagt, keine – jeder kann sein sportliches Können unter Beweis stellen.

Schon einige Wochen im Vorfeld hat sich Jürgen Baumgart auf den Verdener Stadtlauf vorbereitet. „In bin bis vor wenigen Jahren sehr viel gelaufen. Auch Halbmarathon und solche Sachen.“ Durch eine Knieverletzung musste der 52-Jährige dann allerdings für eine Weile pausieren. „Daher bin ich umso motivierter heute. Das hier wird mein erster größerer Lauf seit Langem“, erzählt Baumgart. „Der erste Platz bedeutet mir nicht viel. Viel wichtiger ist es für mich, dass ich ins Ziel komme."

Gegen 19.30 Uhr fällt der Startschuss in Höhe des Domherrenhauses. Von dort geht es in zwei Runden quer durch die Stadt bis zum Lugenstein. Von dort führt dann die zweite Runde direkt an der Aller entlang wieder zum Ziel am Verdener Mückenschiss.

„Eine ganz schön beachtliche Strecke“, finden Britta und Volker Wöhler. Bei einem Glas Wein und Antipasti sitzt das Paar gemeinsam mit Freunden in der Innenstadt. Von ihrem Tisch haben sie die beste Aussicht auf die Läufer, die in schnellem Tempo an ihnen vorbeiziehen. „Ich glaube, da könnte ich nicht mithalten“, mutmaßt Volker Wöhler. „Es ist als Zuschauer jedoch sehr beeindruckend. Und das Anfeuern macht ja auch ein bisschen Spaß.“

Nach nicht einmal einer Viertelstunde treffen auch schon die ersten Läufer wieder am Ziel ein, während manche sich dann doch etwas mehr Zeit für den Lauf lassen. Jürgen Baumgart liegt mit seiner Zeit jedenfalls gut im Mittelfeld und ist absolut zufrieden: „Das Laufen hat echt gut getan. Die Strecke war sehr angenehm, besonders das Teilstück an der Aller entlang.“ Glücklich, die 4,5 Kilometer bewältigt zu haben, geht es für den Sportler nun in aller Ruhe nach Hause. „Ich habe mir bewiesen, dass ich es immer noch kann und noch nicht zum alten Eisen gehöre“, sagt er und lach dabei.

Die größte Herausforderung des Abends steht jedoch noch bevor: der 10-Kilometer-Lauf. Etwas mehr als 200 Einzelläufer in verschiedenen Altersklassen und neun Mannschaften wollen sich dem größten Lauf beim 20. Verdener Stadtlauf stellen.



Die Ergebnisse der Läufe sind im Internet unter www.lgkv.de einsehbar.