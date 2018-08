Zum Lauf-Erfolg kann die LG Bremen-Nord verhelfen. (Frank Thomas Koch)

Auch gänzlich ungeübte Frauen und Männer sollen sich angesprochen fühlen, jeder wird im Kurs betreut, egal, in welchem Tempo gelaufen wird. Für den Erfolg in kleinen Schritten erhält jeder Laufanfänger neben dem Training Tipps zur richtigen Ernährung, Laufbekleidung und Trainingsgestaltung.

Das Versprechen der Organisatoren: Wer zwölf Wochen regelmäßig an den Trainingstagen teilnimmt, werde am Ende in der Lage sein, 30 Minuten am Stück unbeschwert zu laufen. Der „Keep on Running“-Kurs findet jeden Donnerstag um 18 Uhr in Blumenthal auf dem Sportplatz Am Löh, Am Forst 1 statt.

Auch ein späterer Einstieg in den Kurs ist möglich. Anmeldungen sind unter der E-Mail lauf-treff@sportziel.de sowie telefonisch unter (0421) 330 4820 möglich. Die Kosten belaufen sich auf 75 Euro.