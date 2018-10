Über zehn Kilometer finishte Frank Themsen (LG Bremen-Nord) neben Frauensiegerin Katharina Stark als Gesamt-14. und M 50-Sieger in sehr guten 36:30 Minuten. (Christiane Golenia)

„Ein großes Lob hat der Veranstalter sich beim Oldenburg-Marathon verdient“, erklärte der Trainer und Pressesprecher der SG akquinet Lemwerder, Karl Spieler. Die Oldenburger warteten mit einem neuen Teilnehmerrekord auf. Insgesamt 5700 Aktive begaben sich auf die verschiedenen Strecken.

„Als gelungen darf man den Start in Bad Zwischenahn mit der Seerunde von rund 12,3 Kilometern mit Ziel in Oldenburg bezeichnen“, meinte Spieler. Bei optimalen Laufwetter beteiligten sich rund 1700 Läufer alleine am Zehn-Kilometer-Wettbewerb. Einen ungefährdeten Sieg feierte hier Abiel Hailu von der LG Kreis Verden in 32:17 Minuten. „Hinter ihm tobte aber ein starker Kampf um die weiteren Plätze“, berichtete Karl Spieler. Dabei hatte Tammo König vom 1. TCO „Die Bären“ in 33:36 Minuten um drei Sekunden die Nase im Duell mit Lemwerders Yonas Abadi vorne. Abadi verwies in seinen 33:39 Minuten wiederum den nach einer Verletzungspause stark zurückgekehrten Georg Diettrich (LC Wechloy) um sechs Sekunden auf den vierten Platz. „Yonas lief ein taktisch kluges Rennen und profitierte auch von der Gruppe und einem konstanten Renntempo, sodass er eine neue persönliche Jahresbestleistung aufstellen konnte“, teilte Spieler mit.

Gute Zeiten

Der SGaL-Coach freute sich zudem über die weiteren guten Zeiten und Altersklassen-Platzierungen seiner Schützlinge. Torsten Bruns belegte in 42:58 Minuten den 13. Rang bei den Männern M40. Thomas Sudbrink bewältigte die zehn Kilometer in 51:01 Minuten auf Position 32 der Männer M45. Sarah Bruns sicherte sich in 58:34 Minuten den 29. Platz bei den Frauen W35. Uwe Hinz blieb erstmals über die zehn Kilometer unter den 55 Minuten. In 54:45 Minuten wurde Hinz 32. bei den Männern M55. Seine Frau Gunda Hinz fand sich in 1:12:12 Stunden auf Rang 17 der Frauen W60 wieder. Margret Behrens beanspruchte in 1:02:16 Stunden Platz 29 bei den Frauen W55. Thomas Stolle reihte sich in einer Zeit von 1:02:03 Stunden auf Position 74 bei den Männern M45 ein. Für Dörte Drubel-Holscher wurde in 1:02:30 Stunden Platz 35 bei den Frauen W50 notiert. Der Herausforderung der Halbmarathon-Strecke stellte sich Lemwerders Frank Forkert. „Im Ziel zeigte sich Frank mit seiner Zeit unter zwei Stunden und seinem 64. Platz in 1:54:55 Stunden sehr zufrieden“, versicherte Karl Spieler.

Auch zwei Akteure der LG Bremen-Nord spielten über die zehn Kilometer eine große Rolle in ihren Altersklassen. So zeigte sich Gabriele Rost-Brasholz nach ihren Starts bei den Europa- und bei den Weltmeisterschaften von ihrer Zeit von 54:09 Minuten selbst überrascht: „Nach den schweren und vielen Wettkämpfen bei den internationalen Meisterschaften hatte ich nicht mit so einem Ergebnis gerechnet.“ Sie siegte souverän bei den Frauen W70. Frank Themsen überquerte außerdem in sehr guten 36:30 Minuten als Erster der Männer M50 die Ziellinie.

Nordbremens Adolf Weigelt verpasste als Vierter in einer Zeit von 1:08:17 Stunden nur knapp das Siegertreppchen bei den Männern M75 im Zehn-Kilometer-Lauf. Ilse Röth vom Lauftreff des TV Schwanewede hüpfte in 52:40 Minuten hingegen als Dritte auf das Podest der Frauen W60. Hans-Jürgen Büse (HSG Schwanewede/Neuenkirchen) musste sich in 1:05:29 Stunden mit Rang 26 bei den Männern M65 zufriedengeben. „Ich war sieben Sekunden langsamer als im vergangenen Jahr“, informierte Büse. Der 65-Jährige lobte aber die idealen Bedingungen: „Auf der überwiegend flachen Strecke herrschte kein Wind. Es gab nur ab und zu mal kleine Anstiege.“