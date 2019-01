Jan Knutzen und Yonas Abadi mit ihren Auszeichnungen. (FR)

Bei angenehmen Lauf-Temperaturen galt es über die 13 Kilometer, einen Rundkurs mit Wald- und Asphaltwegen zu bewältigen.

Allein an diesem Lauf beteiligten sich annähernd 700 Aktive. „Das Streckenprofil war im Wald leicht wellig, etwas rutschig, aber dennoch gut zu laufen“, urteilte Lemwerders Trainer und Pressesprecher Karl Spieler. Jan Knutzen unterbot den 14 Jahre alten Streckenrekord von Christoph Paetzke (DSC Oldenburg) eindrucksvoll um 14 Sekunden. Knutzen kam mit einer Zeit von 40:34 Minuten im Zielbogen an. „Schon bei der Zehn-Kilometer-Zwischenzeit von 31:32 Minuten hatte sich eine hervorragende Zielzeit abgezeichnet“, informierte Spieler. Sein Schützling absolvierte vom Start bis ins Ziel konstante 1000-Meter-Zeiten von 3:10 Minuten.

„Wie stark die Leistung von Jan einzuschätzen ist, zeigt der Vorsprung von drei Minuten im Ziel auf seinen zweitplatzierten Vereinskollegen Yonas Abadi“, betonte Karl Spieler. Jan Knutzen zeigte sich dementsprechend auch zufrieden. „Ich wollte eine Topleistung abliefern und meine Zehn-Kilometer-Zeit vom Silvesterlauf in Nordenham unterbieten. Beides ist mir mit dem neuen Streckenrekord in Sandkrug super gelungen“, frohlockte der 29-Jährige.

Auch Abadi mit starker Vorstellung

Aber auch Yonas Abadi lieferte eine starke Vorstellung ab und verwies damit den alten Streckenrekordinhaber Christoph Paetzke um 1:16 Minuten auf den dritten Platz (43:46). „Yonas war mit seiner Leistung, seinen 1000-Meter-Durchschnittszeiten von 3:22 Minuten und dem gewonnenen Pokal mehr als zufrieden“, versicherte Karl Spieler.

Lemwerders Anita Cordes kam bei den Frauen W40 auf Rang zwei (57:52). „Anita bereitet sich auf einen Januar-Marathon vor und hatte noch vor dem Wettkampf eine 30-Kilometer-Trainingseinheit gemacht“, so Spieler. Stark war auch wieder die Leistung des SGaL-Neuzugangs Hauke Stenken. Dieser belegte in der Männer-Hauptklasse die fünfte Position (54:11). Lemwerders Malena Dietel kehrte nach einer längeren Trainings- und Wettkampfpause mit einem sechsten Platz ordentlich in der weiblichen Hauptklasse in 1:06:01 Stunden in der Laufszene zurück.

Ihr Klubkamerad Helge Schweers verpasste bei den Männern M55 mit seinem vierten Rang knapp das Siegerpodest (57:55). Ebenso erging es Silvia Muchow mit ihrem vierten Platz bei den Frauen W50 mit ihrer Zielzeit von 1:01:01 Stunden. Die SGaL-Athleten Torsten Bruns bei den Männern M40 (55:43) sowie Anna-Lena Weichert in 1:11:21 Stunden in der Frauen-Hauptklasse belegten jeweils Position zehn. Sarah Bruns wurde in 1:18:52 Stunden 13. bei den Frauen W35, Frank Forkert in 1:03:52 Stunden 27. bei den Männern M35, Heiko Fellendorf in 1:06:56 Stunden 65. bei den Männern M50 und Uwe Hinz in 1:15:34 Stunden 52. bei den Männern M55.

Torsten Naue heimste als einziger Starter der LG Bremen-Nord dank seiner großen Lauferfahrung Rang drei bei den Männern M55 ein (51:12). Lemwerders Bereket Ah Feram freute sich über die fünf Kilometer über den Triumph in der Männer-Hauptklasse und über Position vier in der Gesamtwertung (19:42). Das Gesamtklassement entschied Jan de Vries (DSC Oldenburg/18:25) zu seinen Gunsten. Ah Ferams Vereinskollegin Margret Behrens erklomm hier als Dritte der Frauen W55 in 34:05 Minuten das Siegertreppchen. Lemwerders Cyra Gramer fand sich bei den Frauen W30 auf dem zwölften Rang wieder (35:34). Als schnellste Frau entpuppte sich Tomke Köhler (ohne Verein/22:52).