Schnell unterwegs: Annika Sajnog, Michelle Schlegel, Clara Ruppelt (von links). (fr)

Den Anfang auf dem altehrwürdigen Terrain rund um den Pellens Sportpark machte Lasse Oelschläger von der SG Marßel. Dort, wo vor einigen Jahrzehnten die Radcrossweltmeister Eckehard Teichreber, Klaus-Peter Thaler und Mike Kluge sich mit der internationalen Spitze maßen, begeisterte der Neunjährige mit einer 1000-Meter-Zeit von 4:03 Minuten.

Die Konkurrenz der Mädchen entschied Marßels Jonna Breternitz in einer neuen Rekordzeit von 4:17 Minuten für sich. Im Anschluss an den 1000-Meter-Wettbewerb starteten die 8000-Meter-Läufer. Die sehr anspruchsvolle Strecke mit vielen kleinen Steigungen, engen Kurven und wechselnden Untergründen konnte entweder als Staffel oder als Einzelläufer bewältigt werden. Kurzfristig als Staffel nachgemeldet hatten Paul und Eddie Pundt von der LG Bremen-Nord. „Wir haben Lust auf eine Cross-Staffel. Die Möglichkeit gibt es schließlich nur hier“, begründeten die beiden Lauftalente ihren Verzicht auf ein Einzelrennen. Paul und Eddie Pundt wurden ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht und pulverisierten in 30:50 Minuten den bisherigen Staffelrekord.

Dagegen verblasste beinahe der Sieg von Justin Frost vom gastgebenden Verein im Einzelrennen nach 35:39 Minuten. Frost wiederholte seinen Vorjahressieg trotz eines Trainingsrückstandes. Ihm dicht auf den Fersen war die männliche U14-Staffel der SG Marßel mit Sebastian Loeper, Niklas Kettler und Ole Saacke. Das Trio überquerte mit zehn Sekunden Rückstand die Ziellinie und durfte sich über einen neuen Streckenrekord in seiner Altersklasse freuen. Platz drei im Staffel-Gesamtklassement ging mit Marßels weiblicher U14 ebenfalls an ein sehr junges Team. Michelle Schlegel, Clara Ruppelt und Annika Sajnog rannten nach 36:59 Minuten ins Ziel. Damit sind sie nicht nur Rekordhalter der weiblichen Jugend, sondern aller bisher in Marßel startenden weiblichen Staffeln. Das Maß aller Dinge bei den weiblichen Einzelstartern war Klara Zidlicky von der LG Bremen-Nord. „Am Tag der Rekorde stellte sie mit 37:19 Minuten eine neue Bestleistung auf, die zukünftig schwer zu unterbieten sein dürfte“, versicherte Marßels Michael Lühmann, der Cheforganisator Kurt Pfeifenberger unterstützte.

Persönliche Triumphe

Nicht unbedingt Podestplatzierungen, sondern persönliche Triumphe machten das 27. Adventssportfest des SV Werder Bremen zu einem Erfolg der Jugend-Leichtathleten der SG Marßel. Mit starken Sprint- und Sprungleistungen überzeugten vor allem Marßels W12-Mädchen. Annika Sajnog, Michelle Schlegel und Clara Ruppelt verbesserten in 9,12, 9,15 beziehungsweise 9,45 Sekunden gemeinsam ihre persönlichen Bestleistungen im 60-Meter-Sprint. Annika Sajnog und Clara Ruppelt erwischten zudem in den Sprungdisziplinen einen Sahnetag. Beide landeten im Weitsprung bei neuen Bestleistungen jenseits der Vier-Meter-Marke. Während Sajnog eine Weite von 4,17 Metern verbuchte, erreichte Ruppelt 4,13 Meter. Berit Decker vom SV Friedrichsfehn setzte sich in dieser Konkurrenz mit 4,42 Metern durch. Annika Sajnog erreichte im Hochsprung außerdem 1,30 Meter. Clara Ruppelt sprang sogar noch zehn Zentimeter höher und damit so hoch wie die Siegerin Sophie Scheidt vom VfL Löningen. Aufgrund der höheren Anzahl von Fehlversuchen musste sie sich aber in einem stark besetzten Feld mit Platz fünf begnügen. Sehr zufrieden mit dem Auftakt der Hallensaison war SGM-Trainer Gerold Christen: „Das war vor allem eine technisch saubere Vorstellung in der engen Bremer Halle.“

In dieses Lob schloss Christen die Leistungen der W14-Athletinnen ein. Über die 60 Meter sprinteten Franka Zidlicky (8,72 Sek.) und Charlotte Hesse (8,59) zu neuen persönlichen Rekorden. Hesse belegte im A-Finale beim Sieg von Jule Wachtendorf vom SV Nordenham (8,21) Rang drei, während Zidlicky hinter Christina Lahrs vom TSV Wehdel (8,71) Zweite des B-Finals wurde. Die Marßelerinnen überzeugten darüber hinaus im Hochsprung. Charlotte Hesse musste sich mit ihren 1,40 Metern lediglich Lara Böcker vom DSC Oldenburg beugen. Franka Zidlicky bewältigte im dritten Versuch die 1,35 Meter.

Im Weitsprung verfehlte Charlotte Hesse mit einer Weite von 4,68 Metern als Vierte nur knapp das Podest. Es gewann Christina Lahrs mit 5,03 Meter.