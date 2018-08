Jan Knutzen setzte sich über die zehn englischen Meilen (16,09 Kilometer) in Szene und wurde zweitbester deutscher Teilnehmer (kein aktuelles Bild). (fr)

Sein Teamkollege Jan Knutzen setzte sich über die zehn englischen Meilen (16,09 Kilometer) in Szene und wurde zweitbester deutscher Teilnehmer.

Über die abschließenden zehn Meilen rund um das Schortenser Zentrum gingen diverse Spitzenläufer aus Afrika, Amerika, den Niederlanden und Deutschland an den Start. Lemwerders Jan Knutzen lief nicht nur bei den ganz Großen mit, sondern hielt auch mit. „Jan ging das Rennen beherzt an und mischte sehr stark bei den deutschen Startern mit“, teilte Lemwerders Trainer und Pressesprecher Karl Spieler mit. Bereits in der ersten Runde habe er dem deutschen Spitzenläufer Marcel Bräutigam aus Erfurt, der verletzungsbedingt noch einen Trainingsrückstand hatte, 50 Meter abgenommen. „Im Ziel betrug der Abstand dann sogar 1:18 Minuten“, frohlockte Karl Spieler.

Jan Knutzen durchlief die Zehn-Kilometer-Marke in exakt 32 Minuten. Im Ziel blieb die Uhr für ihn bei sehr guten 52:28 Minuten stehen. „Damit lief er wieder einen super guten Kilometerschnitt von 3:14 Minuten“, ließ Spieler wissen. Der sechste Rang im Gesamtklassement, Platz zwei in der Wertung der deutschen Läufer hinter Christian Schreiner (LAZ Puma Rhein Sieg/51:33) sowie Position drei in der Männer-Hauptklasse spiegelt seine starke Leistung wider. „In einem solchen Feld zu starten und dann noch einen guten Eindruck hinterlassen zu haben: Läuferherz was willst du mehr“, zog Knutzen ein positives Fazit. Der Kenianer Joseph Mutwanthei Mumo gewann den Lauf in 48:16 Minuten.

Den Anfang hatte allerdings Brhane Tesgay über die zehn Kilometer. Vom Start weg nahm der Eritreer die Regie des Laufes gleich fest in seine Hand. Er hatte sich bereits eingangs der zweiten Runde einen komfortablen Vorsprung erlaufen, der im Ziel auf den zweitplatzierten Matthias Schütte (Varel) mehr als zwei Minuten betrug. „Da es vom Start weg ein Sololauf wurde, scheiterte Brhane an einer Zeit unter 33 Minuten", erläuterte Spieler.