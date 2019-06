Den Lauf über fünf Kilometer entschied Raoul Johannes Dygas für sich. (Sebi Berens)

Man weiß, dass es kommt und dennoch zuckt man zusammen: das bewusste Erschrecken. So erging es auch in diesem Jahr wieder vielen Startern beim Verdener Stadtlauf, der am Freitag seine 21. Auflage feierte. Der laute Startschuss ertönte und nach dem kurzen Schock bewegten sich die vielen hundert Beine, um die verschiedenen Streckenlängen vom Lugenstein bis Lugenstein zu bewältigen.

Am schnellsten über die längste Distanz – zehn Kilometer über drei Runden – gelang das wie erwartet Sebastian Kohlwes. Der Bremer, der für den LC Hansa Stuhr startet, meisterte den Lauf in 31:59 Minuten. Ein Sieg von vielen mag man denken, hängt Kohlwes seine Konkurrenz doch regelmäßig bei den Läufen der Region ab. „Aber es macht immer wieder Spaß“, versichert er und hatte in Verden zudem einen speziellen Anreiz. „Vor ein paar Jahren bin ich hier erstmals gelaufen und musste aussteigen, da ich dehydriert war. Daher hatte ich noch eine kleine Rechnung mit diesem Lauf offen. Zudem ist die Strecke vermessen, soll sehr schnell sein und ich hatte mit Abiel Hailu, Fisha Werede und Filimon Gezae drei weitere schnelle Läufer dabei.“ Der Gedanke war: lange zusammen laufen und eine schnelle Zeit hinlegen. Das gelang jedoch nur eine Runde, dann mussten Kohlwes’ Verfolger abreißen lassen. Für den Oytener Abiel Hailu war bereits nach Kilometer vier das Aus gekommen. „Ich hatte den ganzen Tag zu tun, war bei einem Sprachkurs und hab einfach zu wenig gegessen. Dann ging irgendwann nichts mehr“, begründete der Athlet der LG Kreis Verden. Gezae (LG Bremen-Nord) und Werede (LGKV) verfolgten Kohlwes weiter, jedoch nur aus der Ferne. Sie kamen als Dritter und Vierter ins Ziel. Platz zwei schnappte sich Renning Elischer vom TuS Neukölln Berlin. Auch er hatte mit 33:41 Minuten gehörig Abstand zum Sieger. Der war mit seiner Zeit relativ zufrieden, da er lange Zeit alleine laufen musste. Doch er weiß auch, dass es schneller geht, liegt seine Top-Zeit über zehn Kilometer doch bei 31:14 Minuten.

Inkognito im Hauptlauf

Nach 45:25 Minuten überquerte der jüngste Zehn-Kilometer-Läufer die Ziellinie. Es war Robin, alias Georg Wiemann. Verfolgt wurde er von Batman, alias Vater Ulrich Krempel, den er im Schlusssprint abhängte. Die beiden Münsteraner waren zu Besuch in Verden und streiften sich auf der Schlussrunde Masken der Comic-Helden über. Warum? „Wir haben lange nach unserer wahren Identität gesucht und haben sie nun gefunden“, gab Krempel lachend zu Protokoll. Inkognito bestritten beide somit den Zehn-Kilometer-Lauf, für Jedermann sichtbar bewältigten sie zuvor auch den Jedermann-Lauf über fünf Kilometer – „zum Warmmachen“ (Krempel).

In diesem trug Raoul Johannes Dygas (LG Kreis Verden) in 17:58 Minuten den Sieg davon. Doch die Zeiten waren für die meisten nur von sekundärer Bedeutung. Ankommen und Spaß haben, lautete das Ziel des Großteils. Und dabei wurden sie allesamt vom Publikum angefeuert, bis hin zur letzten Läuferin über die zehn Kilometer.