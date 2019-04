Sebastian Kohlwes (Mitte) beim Vegesacker Citylauf. (Christian Kosak)

Auf in die Hauptstadt heißt es für Sebastian Kohlwes: Der Läufer des LC Hansa Stuhr wird am Sonntag beim Berliner Halbmarathon an den Start gehen. Kurzfristig testete der von Hartmut Selz trainierte Ausnahmeläufer seine Form beim Vegesacker Citylauf und überzeugte dort: In 30:39 Minuten sicherte er sich den Sieg über zehn Kilometer vor Filimon Gezae von der LG Bremen-Nord (32:47 min).

Die nicht bestenlistenfähige Strecke hatte es durchaus in sich mit einigen Steigungen, die Kohlwes, der vor Ort nachmeldete, allerdings gut meisterte. „Alles in allem ein super Lauf dort und für mich ein guter Test für den Generali Berliner Halbmarathon am Sonntag!“, meldete er sich nach dem Rennen, das er von Beginn an dominierte. Und auch Selz registrierte zufrieden: „Die Form stimmt!“

Kohlwes war nicht der einzige Läufer unserer Region im Bremer Norden: Erwin Delicat (TSV Bassum, 55:38) siegte über zehn Kilometer in der Altersklasse M65, Vasco Sehn (LC Hansa Stuhr TriWölfe, 20:33) wurde über fünf Kilometer Vierter in der M40. Und auch Hartmut Selz durfte sich über starke Leistungen seiner anderen Schützlinge freuen: Jennifer Lange (ATS Buntentor, W40, 22:33 min) wurde Altersklassenzweite im Fünf-Kilometer-Lauf, Steffen Lange (M40, 20:24 min) war ebenfalls Zweitschnellster, Lukas Bätjer (M40, 19:59) gewann sogar.