Meisterte die teils rutschige Strecke am besten: Sebastian Kohlwes. (Symbolbild) (Christiane Golenia)

Sebastian Kohlwes hat die Verhältnisse wieder geradegerückt. Gut eine Woche, nachdem der Läufer des ATS Buntentor beim 37. Country-Crosslauf in Syke nach einem Umweg noch hinter Horst Wittmershaus vom SC Weyhe ins Ziel gekommen war, gewann Kohlwes nun die zwölfte Auflage des vom ATS Buntentor ausgerichteten Bremer Schokocrosses auf dem Kuhhirten vor Wittmershaus mit deutlichem Vorsprung. Sebastian Kohlwes wechselt übrigens zum Jahresende aus Bremen wieder zurück zu seinem Heimatverein LC Hansa Stuhr.

Sebastian Kohlwes, Vorjahressieger und frischgebackener Gesamtsieger der diesjährigen Syker-Weyher-Crossserie, absolvierte die vier Laufrunden über insgesamt rund acht Kilometer in beachtlichen 29:25 Minuten vor Horst Wittmershaus, der 33:03 Minuten für die teils rutschige Strecke über Wiesen, Sand, Hügel und Deiche benötigte. Insgesamt kamen knapp 200 Läuferinnen und Läufer ins Ziel, die sich von dem feuchten Weihnachtswetter nicht abhalten ließen. Die Frauenwertung über die Langdistanz gewann die über die Feiertage in Bremen weilende Ex-LG Nordlerin Lotta Schlund vom PST Trier in 33:20 Minuten vor der vereinslosen Jenny Vico in 38:47 Minuten.

Einen Veranstalter-Sieg trug Amon Triba in 15:34 Minuten über die halbe Mitteldistanz von rund vier Kilometern davon, während bei den Damen Sabrina Timmes vom TuS Varrel in 18:01 Minuten vor Lena Schröder vom ATS Buntentor in 18:24 Minuten einlief. Im Rahmen der Veranstaltung wurden Schokolade und andere Süßigkeiten gesammelt. Die Spendenübergabe an die Bremer Tafel fand bereits am Donnerstag statt.