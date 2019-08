Henning Kreutzfeldt bei einer seiner Trainingsrunden von der deutschen Meisterschaft. Die werden kurz vor dem Wettkampf bis zu 60 Kilometer lang. (Henning Kreutzfeldt)

Herr Kreutzfeldt, Sie haben sich mit Ihrer erstmaligen Teilnahme an der deutschen Meisterschaft über 100 Kilometer ein außergewöhnliches Saisonziel gesetzt. Wie kam es dazu?

Henning Kreutzfeldt: Einfach aus Interesse. Ich war sozusagen irgendwann angefixt von der Idee dieser Ultra-Meisterschaft. Außerdem hat mich auch der Austausch mit meinem Ultra-Laufkollegen Toni Hecker aus dem Osnabrücker Raum weiter inspiriert.

Ja, als ich 2013/14 auf vielen Wegen eine Laufgruppe gesucht habe, stieß ich auf die Racebooker. Das war ein guter Anknüpfungspunkt, und so bin ich auch gut in die Szene reingekommen.

Aus mehreren. Zum einen musste ich eh abnehmen (lacht), und zum anderen hat mich eine damalige Freundin zum ATS Buntentor geschleppt, als ich in Bremen gewohnt habe. Zum ATSB-Lauftreff hat mich ein Tischtenniskollege der Buntentorer gebracht, der selbst auch dort läuft. Dass passte also gerade gut zusammen.

Genau. Ich war ein echter Anfänger und auch noch ziemlich alleine am Anfang. Gehen, laufen, gehen – und dennoch hat mich das Laufen irgendwie gepackt. Bei meinem ersten Zehner beim Vahrer Seen-Lauf ist mir bei Kilometer acht ein älterer Herr weggelaufen. Da habe ich in der Folgezeit dann mehr und systematischer trainiert. Brauchte ich zunächst noch über eine Stunde, bleibe ich jetzt immer unter 40 Minuten für die zehn Kilometer.

Meinen ersten Marathonlauf habe ich im Zuge des Bremer Berg-Marathons in Pellens Park in Marßel im Jahr 2015 absolviert. Das war echt hart. Mein erster flacher Marathon war noch im gleichen Jahr in Cuxhaven in 3:34 Stunden. 2017 habe ich dann das erste Mal einen Ultra-Lauf getestet. Beim Sechs-Stunden-Lauf in Münster habe ich allerdings nach 5:40 Stunden und 66 absolvierten Kilometern aufgehört.

Ich denke schon. Für den ATS Buntentor bin ich in diesem Jahr schon Landesmeister von Bremen und Niedersachsen in der Altersklasse M 40 beim Hannover-Marathon geworden, in 3:16:04 Stunden. Etwas Wettkampf- und Meisterschaftserfahrung bringe ich ja auch noch aus 2018 mit. Da waren wir beispielsweise Bronzemedaillengewinner mit der LG Buntentor/Roadrunners-Mannschaft der Altersklassen M 40/45 im Halbmarathon bei den deutschen Meisterschaften. Für das 100-Kilometer-Training habe ich einen Plan und werde mich nah daran orientieren.

Meine längste Trainingsstrecke am Stück waren bisher so circa 43 Kilometer. Das wird aber noch länger werden, so bis etwa knapp über 60 Kilometer am Stück. Zwei Wochen vor der Meisterschaft möchte ich es dann von den Umfängen her etwas ruhiger angehen lassen.

Eine Lauffreundin, die selbst Ultraläufe absolviert, ist meine Radbegleitung, mit Verpflegung, das ist bereits fix. Aber auch ein Arbeitskollege von mir wird mich wahrscheinlich vor Ort zusätzlich unterstützen. Ansonsten lasse ich mich mit dem Zug fahren, die Anreise wird am Freitag vor der DM sein, die Rückreise am Sonntag. Aus Münster bin ich damals nach dem Sechs-Stunden-Lauf mit dem Auto zurückgefahren – das war nicht so gut. Ich bekam Krämpfe und musste zwei- bis dreimal anhalten.

Eine gute Meisterschaft zu absolvieren und durchzukommen. Die DM ist ganz klar das Saison-Highlight für mich. Darauf ist in diesem Jahr alles ausgerichtet. Je nach Lust und Laune möchte ich dann im Oktober noch den Bremen-Marathon laufen oder dort auch nur die Begleitung für jemand anderen sein, mal sehen. Das entscheide ich spontan einen Tag vor dem 6. Oktober.

Im Winter mache ich sicher etwas weniger im Laufbereich. Vielleicht spontan ein paar Crossläufe. Außerdem fängt im Oktober ja auch schon wieder die Tischtennis-Saison an.

Zur Person

Henning Kreutzfeldt (41) ist gebürtiger Thedinghauser. Der gelernte Kraftfahrzeugmechaniker arbeitet seit rund 20 Jahren bei Markus Kaffee in Dreye im Schichtdienst. Neben seinem Hobby Tischtennis, dem er bei der SV Kirchweyhe frönt, startet Henning Kreutzfeldt für den ATS Buntentor und bereitet sich zurzeit intensiv auf die deutschen Meisterschaften im 100-Kilometer-Lauf vor, die am 21. September mit Start um sechs Uhr morgens im pfälzischen Kandel stattfinden werden.

Zur Sache

Laufschuhe werden nur noch in Outlets gekauft

Die deutsche Meisterschaft im 100-Kilometer-Lauf wird vom Deutschen Leichtathletik- Verband und von der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung veranstaltet. Der örtliche Ausrichter ist der TSV Kandel in der Südpfalz, der sein Bienwaldstadion als Start- und Ziel-Ort zur Verfügung stellt. Gelaufen wird auf einem fünf Kilometer langen flachen Rundkurs.

Beim Versuch, die 100 Kilometer zu absolvieren, gibt es – wie bei Halb- und Marathonläufen üblich – eine Zielschlusszeit, die für die Klassen der Junioren bis zu den Senioren M 45 einschließlich bei elf Stunden liegt. Wenn er durchkommt, wird Henning Kreutzfeldt auf alle Fälle einen Bremer Landesrekord in seiner Altersklasse M 40 aufgestellt haben, denn bisher ist noch kein Bremer M 40-Senior diese Strecke gelaufen. Den Bremer Rekord bei den Männern in der Hauptklasse hält seit 2012 Oliver Leu von der LG Bremen-Nord mit 7:29:41 Stunden.

An Materialien benötigt Henning Kreutzfeldt nicht viel. Zwei Paar Laufschuhe, die zuvor ausreichend eingelaufen sind, sind nahezu alles, was in das Reisegepäck muss. „Ich habe in 2019 schon rund 2500 Kilometer runter und einen entsprechend hohen Verschleiß an Schuhen“, sagt der Buntentorer. Insofern ist es verständlich, dass er neue Schuhe nur noch in Outlets kauft und auf reduzierte Preise achtet. Bezüglich der Verpflegung vor und während des Rennens hat Henning Kreutzfeldt keine besonderen Ansprüche: „Ich esse dann so ziemlich alles, es gibt für mich keine spezielle Vorbereitung diesbezüglich.“ Somit darf auch das obligatorische Bierchen auf dem Speiseplan nicht fehlen. „Ab und an“, schränkt Henning Kreutzfeldt ein.