Jede Woche ein bisschen weiter: Das erste Paar Laufschuhe hat schon ersetzt werden müssen. (Stefanie Heitmann)

Lauf Steffie, lauf! Beim 14. SWB-Marathon 2018 war ich noch als Reporterin im Einsatz. Ich habe einen Läufer begleitet, der zum ersten und einzigen Mal in seinem Leben einen Marathon gelaufen ist. Für den WESER-KURIER berichte ich regelmäßig auch über das Thema Laufen in Bremen und umzu.

Aber nur dabei zu sein, reicht mir nun nicht mehr: Ich will mittendrin sein. Ich möchte auch dieses Gefühl verspüren, nach einer langen Distanz endlich im Ziel angekommen zu sein. Möchte meine körperlichen Grenzen austesten, sehen, wozu ich sportlich in der Lage bin. Ich möchte einem knappen Jahr beim 15. SWB-Marathon starten. Bis dahin habe ich mir einen Trainingsplan erstellt, werde mit Profi-Läufern und Amateuren laufen sowie über viele Aspekte rund um Training und den Laufsport berichten.

In diesem Lauf-Blog können Sie mir auf meinem Weg zum Halbmarathon folgen, den ich am 6. Oktober 2019 in Bremen absolvieren will. Der Blog wird Ihnen nicht angezeigt? Klicken Sie hier.