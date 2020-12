Freut sich über den Einsatz der U16-Kicker des JFV: Oli Wolf, der den Verein „Hafensänger und Puffmusiker“ ins Leben gerufen hat. (Jonas Kako)

Verden. In Zeiten der Corona-Pandemie setzen die U16-Fußballer des JFV Verden/Brunsbrock eine tolle Idee um, durch die sie ihre sportlichen Fähigkeiten mit einem guten Zweck verbinden: Unterstützt wird dadurch der Verein „Hafensänger und Puffmusiker“.

„Seit einigen Wochen müssen unsere Jungs jetzt schon auf Fußball verzichten und halten sich alleine fit. Das machen sie alle auch sehr vorbildlich in Eigenverantwortung. Im Trainerteam haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir den Jungs vielleicht noch zusätzliche Anreize bieten können. Da ist die Idee des Spendenlaufs entstanden“, berichtet Sven Schumacher. Zusammen mit seinen Trainerkollegen Holger Behrens, Orry Bischert und Hans-Heinrich Meyer wird Schumacher den Spendenbeutel füllen.

„Die Jungs übermitteln uns ohnehin per App ihre Laufstrecken. Wir rechnen die Gesamtstrecke dann um und belohnen jeden Kilometer mit zehn Cent. Bei dem, was die Jungs zuletzt so abgerissen haben, wird da einiges zusammenkommen“, sagt Sven Schumacher. „Vielleicht können wir am Ende die Gesamtsumme durch weitere Spenden ja auch noch etwas aufstocken. Zu Oli Wolf und seinem Verein haben wir im Vorfeld Kontakt aufgenommen. Sie freuen sich natürlich riesig über diese Unterstützung.“

Schumacher geht zudem mit gutem Beispiel voran. Er gab mit einem eigenen Elf-Kilometerlauf den Startschuss der Aktion.