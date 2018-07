Es geht um dieGesundheit: DieTeilnehmer nehmen zehn Wochen lang an kostenlosen Lauftreffs teil. Die Sportler treffen sich zweimal wöchentlich. Vor Ort werden sie von qualifiziertenTrainern begleitet. (Heinl/dpa)

Es ist nie zu spät, um sportlich aktiv zu werden. Das Präventionsprojekt „Bremen läuft 10“, eine Initiative der Stiftung Bremer Herzen, unterstützt Menschen dabei, etwas für ihre Gesundheit zu tun. „Wir wollen diejenigen erreichen, die schon lange keinen Sport oder noch nie Sport betrieben haben“, sagt Stiftungssprecher Maurice Scharmer. „10 Kilometer in 10 Wochen: Laufen Sie Ihr Herz fit“, heißt es auf dem Flyer der Aktion. Die Teilnehmer nehmen zehn Wochen lang an kostenlosen Lauftreffs teil.

Die Sportler treffen sich zweimal wöchentlich. Vor Ort werden sie von qualifizierten Trainern begleitet und erhalten von Sportmedizinern und Kardiologen entwickelte Trainingspläne. Diese sind individuell auf die Fitnesslevel der Sportler abgestimmt. „Man fängt langsam an und steigert sich kontinuierlich innerhalb dieser zehn Wochen“, erläutert Scharmer. Die Lauftreffs finden im Bürgerpark und bei den teilnehmenden Vereinen SV Werder Bremen, TuS Huchting, Blumenthaler TV, TV Lilienthal, TV Eiche Horn und ATS Buntentor statt.

Die Auftaktveranstaltung startet am Sonntag, 19. August, ab 10 Uhr im Bürgerpark. Dort werden die Teilnehmer auf die Trainer verteilt. Eine Gruppe samt Coach umfasst etwa 15 Läufer. Das große Finale ist am Sonntag, 28. Oktober. Ab 10 Uhr gehen die Läufer im Bürgerpark auf die Zehn-Kilometer-Strecke. „Es geht nicht darum, diese Distanz durchzurennen“, sagt Scharmer. „Man kann auch zwischendurch joggen oder schlendern. Es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern darum, die zehn Kilometer am Stück zu schaffen.“

Anmeldungen sind bis zum 12. August auf der Internetseite der Stiftung Bremer Herzen unter dem Reiter Projekte, Bremen läuft 10 erforderlich. Abgefragt werden Name, Alter, E-Mail-Adresse und Einschätzung der eigenen Fitness. Die Initiative wird von der Stiftung gemeinsam mit dem Bremer Leichtathletikverband, in Kooperation unter anderem mit der AOK Bremen/Bremerhaven. Die Schirmherrschaft über die Veranstaltung hat die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung übernommen.